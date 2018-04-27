Хабенский не собирается уходить из МХТ и поставит в театре собственный спектакль

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Актер Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский не планирует уходить из труппы и поставит вместе с актерами МХТ собственный спектакль. Об этом артист сообщил в пятницу в интервью ТАСС.

Новый художественный руководитель МХТ Сергей Женовач вступил в должность 23 апреля. Он занял этот пост после смерти народного артиста СССР Олега Табакова . После известия о назначении нового главы театра в МХТ собрали экстренный сбор труппы, где, по данным некоторых СМИ, в качестве возможной альтернативы Женовачу называлось имя Константина Хабенского.

"Эти вопросы надо задавать непонятным сайтам и людям, которые об этом писали, — сказал Хабенский. — Это был закрытый сбор труппы, на котором решались внутренние вопросы".

Он добавил, что не собирается «никуда из театра уходить». «Мне пока еще нравится и моя профессия, и мне интересно то, что я делаю на сцене, — отметил Хабенский. — По крайней мере, мне это интересно. Посмотрим».

Что же касается Сергея Женовача, актер подчеркнул, что пока не может ничего сказать, поскольку 23 апреля, когда режиссера официально представили труппе, он находился в Варшаве на мировой премьере своего фильма «Собибор». «Что, как, о чем говорили — не знаю, — пояснил Хабенский. — Что думают мои коллеги — не знаю. Я вернусь в Москву после майских праздников и наверняка что-то пойму».

Актер пока не знает, какие отношения сложатся у труппы с новым худруком. «Я не Кассандра, не провидец, — сказал Хабенский. — В театре начинается новый этап, новый период жизни Московского художественного театра. Пришел Сергей Васильевич Женовач, мне интересно, что он, как он и куда мы пойдем».

Спектакль Хабенского для детей

Рассказывая о собственных планах в МХТ, актер отметил, что у него планируется премьера детско-юношеского музыкального спектакля «Поколение Маугли». «Я уже частично весной показывал его труппе МХТ, — пояснил артист. — В постановке будут заняты все студенты колледжа Табакова, все курсы и актеры МХТ, и я сам буду играть, конечно. Также выступаю как режиссер-постановщик этого спектакля, фантазируем новую историю».