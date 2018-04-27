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Курян приглашают на спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин»
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Курян приглашают на спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Режиссер-постановщик, соавтор сценария Роман Рубанов — член Союза писателей Москвы, поэт, актер
4 мая в 17:00 в концертно-творческом центре «Звёздный» курянам будет представлен музыкально-поэтический спектакль «Знакомый ваш Сергей Есенин». Вход на мероприятие свободный.
Сергей Есенин. Кто он? Поэт-дебошир? Поэт-лирик? Поэт-крестьянин? Единого ответа на этот вопрос нет. Или же скажем так: ответ у каждого свой. Мы не пытаемся рассказать: кто же он такой — Сергей Есенин? Мы пытаемся рассмотреть конфликт поэта со временем, с матерью, с друзьями — сквозь призму его стихов. На глазах у поэта менялось, умирало, растворялось время, и поэт менялся и исчезал вместе с ним. Это видно в воспоминаниях Галины Бениславской, которая является одним из многих главных героев спектакля. Почему многих, если действующих лиц только два? А время? А мать поэта? А берёзовая золотая роща? Всё это соткано в трагическую историю о судьбе великого русского поэта: мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи. В спектакле нет ни единой выдуманной строчки: все слова, звучащие в спектакле, принадлежат героям, — рассказал Роман Рубанов.
Подробности по телефону: 54-82-25.
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