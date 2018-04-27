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Дженнифер Лопес зажгла на Billboard Latin Music Awards 2018
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Дженнифер Лопес зажгла на Billboard Latin Music Awards 2018 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии латино-американского издания журнала Billboard. Главной звездой вечера снова стала Дженнифер Лопес (48). Она поразила всех своим нарядом еще на красной дорожке: Джей Ло была в блестящем мини-платье с вырезами на талии.
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А после на сцене Лопес устроила целое шоу. На премии она представила свою новую песню ElAnillo. На сцене певица появилась из открывающегося цветка лотоса. Сама Джен была почти в прозрачном золотистом боди, а ее танцоры в золотых костюмах и с золотыми лицами.
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Не обошлось без зажигательных танцев и даже трюков, акробаты крутились по бокам сцены в обручах. Смотри видео!
https://instagram.com/p/BiEGpLMh17C/
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhennifer-lopes-zazhgla-na-billboard-latin-music-awards-2018/
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