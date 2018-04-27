Ничего себе! У Дженнифер Лопес ультрадлинные волосы! Смотри фото! 

Вчера Дженнифер Лопес (48) поразила всех! На красную дорожку церемонии вручения премии латиноамериканского издания журнала Billboard в Лас-Вегасе певица вышла в коротком мини и с супердлинными волосами. Конечно, это был шиньон, но как же красиво и стильно смотрелась певица.
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Кстати, такую укладку ей сделал ее любимый стилист-парикмахер Крис Эпплтон (к которому часто заглядывает и Ким Кардашьян (37)). А вот за макияж отвечал визажист Скотт Барнс (любимчик Гвинет Пэлтроу (45) и Кейт Хадсон (39)). Он решил сделать ставку на естественные нюдовые оттенки и добавил немного бронзатора на скулы — в общем, все как любит Джей. Кстати, маникюр Лопес тоже был выполнен в натуральных бежевых тонах — и это, между прочим, работа знаменитого голливудского мастера Тома Бачика, к которому за новым покрытием регулярно приходят Дженнифер Энистон (49) и Ариана Гранде (24).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nichego-sebe-u-dzhennifer-lopes-ultradlinnye-volosy-smotri-foto/