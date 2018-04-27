Драматург Александр Вампилов

Местом рождения будущего драматурга стала глухая сибирская периферия. Некоторые указывают поселок Кутулик, но там он не появился на свет, а провел детство. Официально Александр Вампилов родился в роддоме города Черемхово. Однако сам он своей духовной родиной называл далекое село Аларь — здесь жили его родители.

Отец и мать его были школьными учителями. Мама обучала детей физике, а отец русскому языку и литературе. Кроме Александра в семье Вампиловых было ещё трое детей. Вскоре после его рождения отца забрали сотрудники НКВД, обвинили по сфабрикованному делу и репрессировали. Это произошло в 1938 году, лишь через 20 лет с него были официально сняты все обвинения. Но это произошло потом, в 38-м маленький Саша остался на руках у своей матери вместе с другими детьми.

Саша с детства был расположен к гуманитарным наукам и творчеству. Закончив местную школу, он попытался поступить на филологический факультет Иркутского университета, но его не приняли. Целый год до второго, уже успешного, поступления, он проработал инструктором струнного кружка в районном доме культуры. Фото: persons-info.com В ИГУ Вампилов познакомился и сблизился с другим классиком русской литературы 20-го века — Валентином Распутиным . Их дружба началась с драки: первокурсник Александр, «приняв лишнего», стал размахивать кулаками, а бывалый второкурсник Валентин принялся разнимать. Дружба, завязавшаяся на филфаке, продлилась на всю жизнь, и даже после смерти драматурга Распутин писал: «В поэзии Николай Рубцов , в прозе Василий Шукшин , в драматургии Александр Вампилов… — кажется, самую душу и самую надежду почти единовременно потеряла с этими именами российская литература…».

Ещё будучи студентом, Александр делает первые шаги на литературном поприще. Под псевдонимом Санин выходят 10 юмористических рассказов, которые позже будут объединены в книгу «Стечение обстоятельств». В дальнейшем случайность будет играть серьезную роль в сюжетах его драм. Фото: irkipedia.ru На последнем курсе Вампилов устраивается в редакцию иркутской газеты «Советская молодежь». В редакции будущий драматург за несколько лет прошёл путь от простого стенографиста до заведующего отделом, затем стал ответственным секретарем. Продолжал и литературную деятельность: на семинаре в Малеевке он представил первые свои пьесы (“Двадцать минут с ангелом” и «История с метранпажем»), одну из которых отправил в журнал «Театр». Публикация не состоялась, однако начинающий драматург не сдавался, и через два года в том же журнале появилась его комедия «Дом окнами в поле».

Но одной Сибири драматургу не хватало. Его тянуло в большой город, к новым книгам, новым именам, признанию. Он поступает на Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького, где он тут же попадает в разгар литературной жизни. Фото: ria.ru

На ВЛК он учится вместе с Николаем Рубцовым. По свидетельствам, Вампилов предсказывал Рубцову раннюю смерть, как и себе — знал, что не проживет долго. В его записных книжках находим запись: «Знаю — я старый не буду». А Рубцов посвятил товарищу стихотворение-экспромт, в котором пророчил ему бессмертие:

Я уплыву на пароходе, Потом поеду на подводе, Потом ещё на чём-то вроде, Потом верхо́м, потом пешком Пройду по во́локу с мешком — И буду жить в своём народе!

В 1966 году вышла первая большая трехактная пьеса Вампилова «Прощание в июне». В её основу легли воспоминания о студенческой молодости. На жизненном пути главного героя Коли Колесова, как и на жизненном пути его друзей, волею случая возникают нравственные испытания: не бытовые, но бытийные проблемы. В их ключе разворачивается драма взросления. Именно из-за «системы случайностей» и «нарочитости сюжетных линий» эту драму отказался ставить театр им. Ермоловой. Не удовлетворило цензоров и то, что в драме не было ни одного номенклатурного героя. Персонажи Вампилова всегда отличались огромным жизнеподобием: при чтении часто возникает опасность оказаться обманутым, встретить «переигранный» характер, но этого никогда не происходит. Фото: vampilov-irk.ru Вампилов дебютировал с «Прощанием» в Литве, после чего пьесу поставили отечественные провинциальные театры. Но в столичных кругах его имя стало известно лишь через два года, когда второе его произведение, лирическую комедию «Старший сын», поставил Ленинградский областной драматический театр драмы и комедии. Кроме того, пьеса шла на родине драматурга, в Иркутске. К моменту смерти писателя её поставили в 44 театрах страны.

Пьеса «Старший сын» очень близка предыдущей пьесе по своему настроению и основным мотивам. Главный её герой, студент Бусыгин, опаздывает на электричку, и, чтобы не ночевать на улице, стучится в первый же дом, притворяясь давно пропавшим сыном. По счастливому стечению обстоятельств оказывается, что хозяин дома, Сарафанов, действительно мог быть отцом ребенка. Самозванец входит в мир большой семьи Сарафановых, семьи со своими трудностями и радостями, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. Вампилов в пьесе подчеркивает, что любовь отца к сыну, в первую очередь, любовь между людьми, а не формальные родственные связи. Ю. Квасов. Портрет А. Вампилова. Фото: vampilov-irk.ru В следующих пьесах автор уходит от светлых лирических комедий, изображая уже драму зрелого человека (“Утиная охота”, «Прошлым летом в Чулимске»). Неоднозначность и противоречивость сюжетов и персонажей затруднили выход пьес на сцену при жизни автора. Трагикомедия 1970 года «Утиная охота», которую можно признать самой известной работой Вампилова, так и не была поставлена. Поздний выход драмы к зрителю объясняет трудности, которые возникают у режиссеров при постановке. Сегодня часто говорят о том, что на сегодняшний день ещё никто не смог изобразить героев на сцене так, как хотел бы автор.

Если в «Прощании» действуют в основном молодые люди, которые принимают искренние решения, а взрослые предстают скорее как люди закосневшие, предлагающие взятки и толкающие на путь криминала, то в «Охоте» эти молодые люди вырастают и сами становятся такими взрослыми. Главный герой пьесы, Зилов, просыпается после банкета и вспоминает о событиях недавнего времени: на работе он подделал отчет и получил выговор начальника, от него ушла жена, он знакомится с девушкой, к которой его ревнует любовница, умер отец, к которому он отказался приехать, потому что не поверил, что тот смертельно болен. В довершении всего, он устраивает дебош в ресторане, где отмечал с друзьями получение квартиры. Сцена из спектакля «Утиная охота» в театре М. Ермоловой. Фото: ermolova.ru От каждой драматической картины, а особенно от финала, веет безысходностью. Друзья, которым Зилов наговорил на вечере гадостей, помогают ему добраться до дома. Утром, когда Зилов остается один и вспоминает свои трудности, он решает выстрелить в себя из ружья, но не может. Зилов бросается на кровать, рыдает, а затем звонит другу и говорит, что готов ехать на охоту, куда отправляется каждый отпуск и куда давно запланировал ехать и теперь. В жизни Зилова ничего не меняется. Жизнь проходит мимо него. Сам Вампилов говорил, что отразил в драме близкую себе тему «потерянного поколения».

Последняя большая драма, «Прошлым летом в Чулимске», также не была поставлена при жизни автора и даже не появилась в печати. Вампилов хотел увидеть её в избранном номере альманаха «Сибирь», но перед печатью текст изъяли. Причина крылась всё в той же неоднозначности героев, жизнеподобия и отсутствия интереса к политическим атрибутам советской драмы. Шаманов, следователь крошечного городка Чулимска, лишился в большом городе семьи и работы потому, что не желал заминать дело сына какого-то чиновника. Как и Зилов, он не удовлетворен своей жизнью, но, в отличие от депрессивного обывателя из «Утиной охоты», Шаманов попал в нынешнее положение как раз потому, что не смог жить, приспосабливаясь. Способность следовать своим идеалам предопределила в нём возможность возвращения к новой жизни. Он влюбляется в скромную деревенскую девушку Валентину. Кадр из фильма «Прошлым летом в Чулимске» (2013). Фото: talanfilm.ru Драма «Прошлым летом в Чулимске» была написана в 1972 году, за год до смерти драматурга. В последние годы жизни Вампилов работал ещё над одной пьесой, водевилем «Несравненный Наконечников», произведение так и остался незаконченным. Но кроме этого он поставил в БДТ драматический цикл «Провинциальные анекдоты», куда вошли его первые одноактные переработанные драмы, занимался сценарной работой (с Мосфильмом был заключен договор на фильм «Сосновые родники»), задумал роман.

Смерть Александра Вампилова поражает своей случайностью и, в то же время, естественностью, будто и она могла отразиться на страницах его пьес. Вместе с другом, писателем Глебом Пакуловым, Вампилов отправился в ближайший магазин на моторной лодке через Байкал. Мотор был очень большой и маломощный, а по озеру ходили большие волны. Друзья хотели повернуть лодку, но она перевернулась. Глеба Пакулова спасли, а вот Вампилова не успели. Его сердце остановилось от переохлаждения. Памятник Александру Вампилову в Иркутске. Фото: 2gis.ru Сотрудница местного краеведческого центра, которая была на берегу Байкала в тот день холодным августом 1972 года, вспоминает:

“И я увидела поникшую кудрявую черноволосую голову утонувшего человека…”.