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В Институте Пушкина прошел праздник испанского языка
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В Институте Пушкина прошел праздник испанского языка 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В Обручевском районе звучала испанская речь.
Как и другие языки романской группы, испанский возник на основе «народной латыни», испытал влияние арабского, греческого, латинского и многих других языков. Праздник посвящен Дню памяти Мигеля де Сервантеса, который в Испании широко отмечается как День книги. Сервантес внес важнейший вклад в формирование литературного испанского языка, который сегодня является государственным языком в 22 странах. В этот день в Институте Пушкина два молодых и бесстрашных авантюриста Дон Кихот и Санчо Панса попали в мир приключений, героев, спектаклей и сюрпризов.
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