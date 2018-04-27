В Институте Пушкина прошел праздник испанского языка 

В Обручевском районе звучала испанская речь.
Как и другие языки романской группы, испанский возник на основе «народной латыни», испытал влияние арабского, греческого, латинского и многих других языков. Праздник посвящен Дню памяти Мигеля де Сервантеса, который в Испании широко отмечается как День книги. Сервантес внес важнейший вклад в формирование литературного испанского языка, который сегодня является государственным языком в 22 странах. В этот день в Институте Пушкина два молодых и бесстрашных авантюриста Дон Кихот и Санчо Панса попали в мир приключений, героев, спектаклей и сюрпризов.