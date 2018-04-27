Афиша выходных в Оренбурге с 27 по 29 апреля

В преддверии больших майских выходных наслаждаемся одним свободным воскресеньем, но и не отказываем себе в веселых вечерах пятницы и субботы. Куда пойдете вы? Подробнее в афише интернет-издания ПроОрен.

Пятница, 27 апреля

Творческий вечер «Вишневский сад» — соединение стихотерапии и юмора от звезды эстрады Владимира Вишневского с настроением теплой встречи давних знакомых и друзей в Оренбурге. Встречаемся в 18:00 в банкет-холле «Панкратов». Стоимость билетов по запросу организаторам. 16+

На концертную программу «Весенняя карусель» приглашает оренбургская филармония. Рецепт хорошего настроения знают ансамбль «Карусель», солисты — Анастасия Меденюк и Анатолий Карнаухов. Билеты от 150 руб. 12+

У нас есть три слова: Птицами, Kai Engel, Оренбург. Творческий вечер, наполненный музыкой и стихами, в Некафе начнётся в 19:00. Вход: 400 руб. 12+

В это же время можно окунуться в военное прошлое. Спектакль «Позови меня в прошлое» смотрим на сцене оренбургского драмтеатра с 17:00. Билеты от 200 руб. 12+

Подозреваем, аргументируем, проверяем. Фанатов популярной игры «Мафия» ждут с 20:00 в Некафе на Кирова, 13. Вход — 300 р. 18+

На «Spring Sessions» ждут в рестобаре DARK TOWN. Живой вокал от Елизаветы Белоусовой, настроение от Виталия KLIMENTOVA, а усидеть на месте не дадут наши DJ's DREAM & NICKY ONE. Начало в 22:00. FC/DC/18+

Бар №1 с 23:30 вас приглашает на «не светский раут» в центр города. За музыку отвечают Stcn (saint P techno), Larin (new wave rap), Sommellier (hip-hop). Билеты от 100 руб. 18+

Суббота, 28 апреля

Впервые мастер-класс не о танцах, а о личностном росте от Ильшата Шабаева. Встреча пройдёт в формате диалога. Начало в 15:00 по адресу ул. Березка, 13. Вход свободный. 14+

Мюзикл «Дубровский», созданный по одноименному произведению А. С. Пушкина — это захватывающая романтическая история о любви и вражде, о дружбе и предательстве, о людских страстях и судьбах. Начало в 17:00 в Оренбургской музкомедии. Стоимость — от 400 р. 12+

Впервые в Оренбурге пройдет двухдневный авторский тренинг Олега Гадецкого «Внутренняя сила, или как раскрыть свой потенциал во всех сферах жизни». Учимся в субботу с 16:00 до 21:00, а в воскресенье — с 10:00 до 19:30 в 7 галерее мегамолла «Армада». Билеты от 3000 руб. 18+

Следующий вечер Декадента пройдет в последнюю субботу месяца. Вас ждут на авторскую прозу и поэзию, публицистику и обсуждения творчества. Начало в 18:00 в «Доме» на Бухарском 5/1. Вход: 100 руб. 18+

Или же в это время можно пойти в оренбургской театр драмы. Там можно посмотреть смешную и трогательную комедию «Шесть блюд из одной курицы». Билеты от 200 руб. 16+

На «Серенадах» тепло при любой погоде. Также на этой неделе празднуют день рождения человека, с которого началась история этого проекта. Настроение создают Le Charlatan, Satviy, Nekij, Chelovék. Начало в 23:00 в Long Way. Вход: 200 руб. 18+

Воскресенье, 29 апреля

К 9 утра бодрым шагом направляемся на весеннюю выставку-ярмарку изделий ручной работы «DIV-Декор» в ТК «Город Локомотив». Вход свободный. 0+

В 11 утра радуем наших детей чудесным спектаклем «Белоснежка и семь гномов». Смотрим сказку в оренбургском драмтеатре. Стоимость от 200 руб. 6+

Мюзикл Кима Брейтбурга «Снежная Королева» покажут на сцене оренбургской музкомедии в 11 утра. Билеты от 300 руб. 0+

В зале оренбургской филармонии пройдет большой концерт, посвященный Дню танца. В 17:00 выступят ведущие творческие коллективы областного центра и всего региона: балетная группа русского народного хора, ансамбли «Зернышко» и «Асса», «Дискомобиль», «Лора Данс» и многие другие. Стоимость 300 руб. 6+