«Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство». Ко дню рождения Евгения Моргунова 

Сегодня, много лет тому назад (27 апреля 1927), в Москве родился выдающийся актер Евгений Моргунов. Сценой грезил практически с детства. А оно пришлось на военные годы. И вместо искусства подростка ждали заводские цеха. Но от своей мечты Моргунов не отказался и в 1943-м отослала письмо Сталину — мол, хочет стать актером. «Уважаемый Иосиф Виссарионович, примите меня в искусство, — так, по словам актера, он писал генералиссимусу Советского Союза, — Я рабочий… хочу быть в искусстве… Но директор нашего завода препятствует этому стремлению. Я хочу быть как Константин Станиславский, Немирович-Данченко». И ответ пришел: «Рекомендовать товарища Моргунова в искусство!». Его действительно зачислили в театр Таирова актёром вспомогательного состава. Народные же любовь и признание актер получил как участник знаменитой гайдаевской троицы — Трус, Балбес и Бывалый.
Юрий Никулин, Евгений Моргунов, Георгий Вицин на съемках фильма «Кавказская пленница», 1966 год. Фото:pinterest.com Говорят, что играть актер любил не только на сцене. Он с легкостью разыгрывал людей и в жизни. К примеру, на съёмках «Пса Барбоса» в перерыве Вицин (одетый, согласно роли в разодраные штаны и запачканную сажей рубаху) отошёл в сторонку передохнуть. И там вполголоса принялся напевать из «Евгения Онегина»: «Куда, куда, куда вы удалились…». Деревенские жители, с любопытством наблюдавшие за съемками, спросили у Моргунова — кто же это такой? «А это Иван Козловский (примеч. известный советский тенор), — схохмил Моргунов. Дом у него сгорел, вот он и спятил». Не меньший переполох Моргунов устроил и в цирке на Цветном бульваре. Нацепив на лацкан пиджака депутатский значок, всем проходящим мимо зрителям говорил, что для решения проблем с жильем они могут обращаться прямо к директору цирка. После того, как в кабинет к Юрию Никулину заглянуло с десяток странных посетителей, он решил узнать, в чем дело. После чего отдал распоряжение не пропускать Моргунова в цирк: «У нас и своих клоунов хватает!».
Евгений Моргунов и Олег Попов покупают арбуз. 1968 год. Фото: pinterest.com К сожалению, после роли Бывалого актер больше снимался в эпизодах, за которые платили мало. От безденежья ездил по стране с концертами. Часто выход на сцену давался ему с трудом — ноги отекали из-за диабета, которым актер страдал много лет. Но, не смотря ни на что, и в больнице Моргунов продолжал шутить. «Вы меня отсюда не вынесите! — Говорил он врачам. — Я же просто невыносимый!». Умер Моргунов 25 июня 1999 года. Покой обрел на Кунцевском кладбище в Москве. И навсегда остался в памяти зрителя как один из самых гениальных комиков современности.