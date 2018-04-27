Любовь под итальянским соусом 

А вы поверите в таких аристократов?
Фото Татьяны ТОЩЕВИКОВОЙЛюбовь под итальянским соусом
Можно ли сыграть аристократа, родившись голодранцем? Комедия в комедии, поставленная на сцене театра «Комедiя» Надеждой Ковалёвой, показывает, что можно, если аристократы вокруг тоже не совсем настоящие!
Почти итальянцы
Лёгкая водевильная история с переодеванием позволила вдоволь похулиганить актёрам театра, рассказав сразу насколько историй любви, обмана и примирений, которые привели героев к желанной цели — свадьбе. Правда костюмы и музыка в спектакле были куда более итальянскими, чем сами персонажи, временами почему-то напоминавшие старый советский фильм «Миллион в брачной корзине». Хотя ситуация тут прямо противоположная — не нищий, но благородный итальянец с блеском играет сеньора из высшего общества, а классические голодранцы из всех сил пытаются сыграть благородных родственников героя, чтобы он смог жениться на балерине — дочери внезапно разбогатевшего повара. Так что понятие о хороших манерах и аристократизме у всех них весьма оригинальное. Что ни говори, сыграть неостановимо бурлящий итальянский темперамент, столь знакомый по популярным итальянским кино-комедиям, и угнаться за Челентано, Мастрояни, Софи Лорен и Орнелой Мути актёрам классической русской школы ой как непросто и спектаклю не хватает динамики. И, хотя стараются все, итальянская комедии слегка напоминает русскую драму в лучших традициях Горького и Островского.
Жизнь трущоб
Перед нами обшарпанный полуподвал, в котором ютятся два семейства, продающие последние пожитки, чтобы раздобыть немного еды. Постоянно враждующие, они не могут расстаться, потому как за квартиру заплатить они не в силах ни вместе, ни поодиночке. Здесь есть всё — и облезлые кирпичные стены, и нелепые вязаные шапочки, и всклокоченые волосы, и бесформенные одеяния и торчащие пузики героев. И бесконечные разговоры о крайней нищете и голоде. Истинно горьковская печаль звучит в монологах об утерянном счастье глав семейств — цирюльника Паскуале и писца Феличе (Игорь Смеловский и Валерий Кондратьев). Правда, на голодающих итальянцев в семейках похожа разве что дочка Пупелла (Екатерина Сергеева). Остальным тщедушности и голодного блеска в глазах, толкающего на самые причудливые идеи, добиться так и не удалось. Немного больше темперамента показала Марина Вязьмина в роли Луизеллы, напомнив поклонникам театра другую свою героиню — мисс Фернивелл из «Тёмной истории», танцующую на столе. Её «заразная умирающая старушка — аристократка» получилась гротескно смешной. Впрочем, вторая часть спектакля, где голодранцы основательно приодевшись предстали во всем мишурном псевдо-аристократическом блеске, гораздо веселее и бодрее первой.
Элегантный бред
И гораздо анекдотичнее. Чего стоит обретение малыша (голодного семилетнего мальчика сыграл Максим Михалёв) престарелой парочкой, Ольга Удалова в роли Беттины в немецком костюмчике, похожая на скаута, или слуги богатого дома в бюргергских шортиках и чулочках! Или разительно похожий на Пако Рабана настоящий маркиз — Валерий Еруков, впрочем, элегантный даже в оранжевом пиджаке, синей рубашке и кричащем галстуке. А сам хозяин Гаэтано — оживший огонь на сцене — он словно вышедший из 90 «браток» — в красном пиджаке, с черными усами и, почему-то со сросшимися восточными модными бровями. Дмитрий Ерин щедро добавил красок своему нелепому персонажу, доведя его до абсурда. На его фоне фальшивые аристократы смотрятся вполне аристократично и элегантно. Парики, цилиндры, трости, белые перчатки и даже непонятный орден на груди Паскуале производят впечатление. Художник Борис Шлямин постарался на славу, попутно буквально утопив сцену в цветах. Так что комедия положений превратилась в гротесковую буффонаду, в весёлой кутерьме которой жизнь всех персонажей налаживается, пройдя через кучу нелепиц. И вот уже смешная балерина Джемма феерическую отрешённость которой сыграла Алина Гобярите, достаётся своему запуганному и нерешительному, но в итоге идущему до конца возлюбленному Эудженио (Руслан Строголев). Благословляют родные и другую шуструю парочку — Пупеллу и Луиджино (Дмитрий Заботин). Как всегда в итальянских комедиях все счастливы, все довольны. Финал! В итоге получился немного схематичный, но вполне весёлый спектакль, который можно посмотреть в такую ветреную и снежную весну.