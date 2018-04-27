Москва онлайн покажет, как актриса Вера Алентова читает «Каштанку»

29 апреля в Еврейском музее и центре толерантности народная артистка России, актриса театра и кино Вера Алентова прочтет рассказ Антона Чехова «Каштанка». С произведением артистка познакомилась в раннем детстве и на вечере будет рада не только еще раз прочитать его, но и поделиться своими впечатлениями и мыслями.

Чехов почти всю жизнь прожил в окружении собак. Он их очень любил и понимал. Уезжая из дома, он даже писал четвероногим приятелям письма. Писатель ценил собачий ум и как-то своему другу сказал: «Таксы мои уродливы до невозможности. Тела их, как сосиски, ноги коротки. Но ум их уникален».

Смотрите 29 апреля в 17:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.