Ещё
Москва онлайн покажет, как актриса Вера Алентова читает «Каштанку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва онлайн покажет, как актриса Вера Алентова читает «Каштанку» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
29 апреля в Еврейском музее и центре толерантности народная артистка России, актриса театра и кино Вера Алентова прочтет рассказ Антона Чехова «Каштанка». С произведением артистка познакомилась в раннем детстве и на вечере будет рада не только еще раз прочитать его, но и поделиться своими впечатлениями и мыслями.
Чехов почти всю жизнь прожил в окружении собак. Он их очень любил и понимал. Уезжая из дома, он даже писал четвероногим приятелям письма. Писатель ценил собачий ум и как-то своему другу сказал: «Таксы мои уродливы до невозможности. Тела их, как сосиски, ноги коротки. Но ум их уникален».
Смотрите 29 апреля в 17:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Москва24: последние новости
Новый худрук МХТ имени Чехова Женовач поделился с труппой своими планами Более 500 мероприятий пройдет на площадках книжного фестиваля "Красная площадь" Новый корпус театра Et Cetera откроют к осени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как люди худеют на телешоу: фото до и после8
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Старейшие рестораны планеты
Как уходили знаменитости16
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение