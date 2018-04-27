Любить по-советски 

Фото Георгия АХАДОВАЛюбить по-советскиВсем, кто любит творчество писательницы Виктории Токаревой, театр драмы преподнёс весенний сюрприз. Премьерный спектакль «Параллельные влюблённости» собрал в единое целое два её рассказа — «Центрпамяти» и «Неромантичный человек». Советское прошлое проскальзывает здесь в разных лицах — от всесильной дамочки из ЖЭКа до наивной почтальонши на велосипеде.
О любви
Режиссёр спектакля Алла Решетникова показала зрителям истории любви, ненависти, ревности и прощения, взяв похожие и одновременно разные судьбы. А они бывают не только с шекспировским накалом, но и обычные, бытовые, такие же тягучие и приземлённые, как Сучье болото, которое стало одним из героев спектакля. На его фоне разворачиваются многие некоторые события. И вот уже группа рассказчиков (Андрей Соцков, Павел Ушаков, Людмила Штепанова) бодро меняет декорации, в которых нам является первая героиня — Варвара Тимофеевна (Наталья Кузнецова).
Превращения
Старушка в страхе от творящихся в её доме странностей (вроде падения люстры, пугающего зрителей первых рядов) начинает свои поиски правды, обивая пороги ЖЭКа, милиции и даже дурдома. Характеры героев реалистичны и узнаваемы. Хороша нахальная управдом Шура (Юлия Муранова), великолепен в своём спокойствии милиционер (Алексей Хореняк), классической медичкой предстала перед зрителями Елена Сметанина. И вызывают смешанные чувства две главные героини, когда-то делившие одного мужчину, любовь к которому осталась с ними на всю жизнь и в итоге свела их вместе в старости. И вот мы погружаемся в прошлое старушки. За несколько секунд Наталья Кузнецова превращает свою героиню в юную красавицу, отбившую мужа у наивной Сони (Вероника Блохина). Крик отчаяния Сони при вести о погибшем на войне изменнике пронзает до содрогания и звенит под потолком театра. И становится страшно. Война, жизнь, любовь — всё в этом вопле отчаяния. Узнаваемы интонации, настроения, жесты. Актрисы растворились в образах, сделав их близкими и понятными всем. И вот — очередное превращение, и юные героини опять старушки. Вы поверите, что потеряв всех близких, они смогут жить вместе?
Круговерть
Вторая история гораздо веселее, но чересчур далека от реальности. Тут есть и встречи на болоте, и поддельные повестки, и даже диверсия — порча вертолёта свёклой. А вокруг деревенский нехитрый быт и простенькие любовь и ревность, которые сыграны с задором и радостью. Но уж слишком наивными видит режиссёр (она же автор инсценировки) жителей деревни. И перебороть эту неестественность истории нельзя ни чувствами, ни мастерством. Роль юной почтальонши, влюбившейся в лётчика, сыграла молодая актриса Алина Ващенко. Непросто было современной девушке показать наивность и глупость своей героини, да ещё и так, чтобы вызвать сочувствие и понимание зрителей. Боящийся высоты, недогадливый и странноватый лётчик (Николай Смирнов) тоже выписан схематично, и артисту приходится изо всех сил превращать эту схему в реального человека. Поживее и пободрее получился третий участник любовного треугольника — Мишка (Александр Лапшов). Отвергнутый любимой, но в итоге понятый ею, он вызывает искреннюю симпатию. А вот старшее поколение актёров отрывается по полной в своих маленьких, но мастерски сыгранных ролях. Прекрасна Тамара Кириллова, превращающаяся из нищенки в первой новелле в деревенскую бабку Маланью, которая рыщет по кустам за сбежавшей скотиной и лихо поёт на конкурсе сельских талантов во второй. Яркими и эффектными предстали Олег Шапков в роли начальника аэродрома Громова и ещё один милиционер Алексея Хореняка, воспитывающий юное поколение необычными методами. Какими? Узнаете сами, если придёте на спектакль.