Ещё
Ученикам школы №1752 показали спектакль на тему пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученикам школы №1752 показали спектакль на тему пожарной безопасности 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Спектакль поставили на школьной сцене актеры Московского музыкально-драматического театра «Антреприза».
Как отметили представили образовательного учреждения, в школе №1752 вопросы противопожарной безопасности, эвакуации и правил обращения с огнем разъясняются детям на регулярной основе, и это абсолютно оправдано.
Персонажи спектакля интересно и доходчиво преподали школьникам урок грамотного проведения в чрезвычайных ситуациях, от которой, увы, никто из нас не застрахован.
Ученики младших классов с большим вниманием и увлечением смотрели спектакль.
Стоит отметить, что сценарий пьес, которые ставят артисты театра «Антреприза», согласовываются с детскими психологами и рекомендованы Департаментом образования Москвы.
В школе №1752 высоко ценят возможности театральной педагогики и считают театральный урок охраны безопасности жизнедеятельности полезным и впечатляющим, выражая благодарность театру.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.
Управа района Сокольники: последние новости
Жители Сокольников стали участниками большого районного фестиваля для одарённых людей Православный фестиваль «Артос» открывается в выставочном центре «Сокольники» Жители Якутии, Сахалина и Чукотки расскажут москвичам о своих традициях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как люди худеют на телешоу: фото до и после8
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Старейшие рестораны планеты
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение