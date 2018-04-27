Ученикам школы №1752 показали спектакль на тему пожарной безопасности

Спектакль поставили на школьной сцене актеры Московского музыкально-драматического театра «Антреприза».

Как отметили представили образовательного учреждения, в школе №1752 вопросы противопожарной безопасности, эвакуации и правил обращения с огнем разъясняются детям на регулярной основе, и это абсолютно оправдано.

Персонажи спектакля интересно и доходчиво преподали школьникам урок грамотного проведения в чрезвычайных ситуациях, от которой, увы, никто из нас не застрахован.

Ученики младших классов с большим вниманием и увлечением смотрели спектакль.

Стоит отметить, что сценарий пьес, которые ставят артисты театра «Антреприза», согласовываются с детскими психологами и рекомендованы Департаментом образования Москвы.

В школе №1752 высоко ценят возможности театральной педагогики и считают театральный урок охраны безопасности жизнедеятельности полезным и впечатляющим, выражая благодарность театру.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.