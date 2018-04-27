В Выхине-Жулебине провели конкурс чтецов

В культурном центре «Лидер» состоялся конкурс чтецов среди воспитанников театральной студии «АРТист» под названием «Глаголом жечь сердца людей…». Мероприятие стало первым серьезным испытанием для ребят, которые старательно осваивают актерское мастерство в данном учреждении.

В состав жюри вошли начальник культурно-массового отдела «Лидера» Елена Шапченко, выпускница ВТУ имени Щепкина, педагог-психолог, преподаватель актерского мастерства в школе имени Маяковского, в прошлом актриса театра «Сатирикон» Наталья Шардакова и выпускник ВТУ имени Щепкина, действующий актер театра «Модерн» Роман Зубрилин

«Выступления ребят были разными — эмоциональными и спокойными, яркими и лиричными», — уточняется на сайте школы. (вт)