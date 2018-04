Куда пойти в Москве с 27 апреля по 3 мая 

Ну а если все же хочется настоящего «отрыва», да еще и в голове который день в такт московской погоде звучит песня «Тучи как люди» — отправляйтесь в Крокус Сити Холл. Там в ресторане Backstage сегодня дают концерт группы Иванушки International. Под хиты «Иванушек» люди, взрослевшие в 90-е, влюблялись и расставались, заслушивали до дыр кассеты и взрывали танцполы. Казалось бы, все это было вчера, но нет — в этом году группа празднует 20-летие! Предаваться грусти на тему «годы летят» не стоит — лучше пользуйтесь шансом в один вечер сбросить пару десятков лет и вволю повеселиться.

Global Look Press/Ibl Bildbyr

30 seconds to Mars

28 апреля, суббота. В спорткомплексе «Олимпийский» пройдет главное музыкальное событие этой весны — концерт 30 seconds to Mars. Их песни A Beautiful Liar, From Yesterday и Kings And Queens хоть раз слышал, пожалуй, каждый житель планеты. И хотя в творчестве признанных легенд американского рока прослеживается влияние Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode , Joy Division и Nirvana, им удалось сказать новое слово в мире музыки. Свидетельство тому — 15 миллионов копий пластинок за 20 лет существования группы, примерно столько же слушателей на концертах и даже попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самый продолжительный гастрольный тур в истории. Накануне Джаред Лето сотоварищи уже выступил в Санкт-Петербурге, причем дважды: на концерте и — неожиданно — на Дворцовой площади. Даем наводку фанатам — попробуйте прогуляться в этот день по Красной площади, тем более и погода обещает быть чудесной.