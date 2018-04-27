Куда пойти в Москве с 27 апреля по 3 мая

27 апреля, пятница. Впереди длинные майские праздники — сразу 4 выходных подряд. Начать праздновать можно уже сегодня вечером, но в рамках приличий — суббота все-таки рабочий день. Поэтому предлагаем отправиться на джазовый концерт — в Клубе Игоря Бутмана в этот вечер гастролирует неподражаемый Бенито Гонсалес, король рояля, импровизаций и американского фолка. На его счету — десятки дуэтов с джазовыми легендами и даже номинация на Grammy, упускать такой шанс ни в коем случае нельзя, особенно если вы считаете себя ценителем джаза.

Ну а если все же хочется настоящего «отрыва», да еще и в голове который день в такт московской погоде звучит песня «Тучи как люди» — отправляйтесь в Крокус Сити Холл. Там в ресторане Backstage сегодня дают концерт группы Иванушки International. Под хиты «Иванушек» люди, взрослевшие в 90-е, влюблялись и расставались, заслушивали до дыр кассеты и взрывали танцполы. Казалось бы, все это было вчера, но нет — в этом году группа празднует 20-летие! Предаваться грусти на тему «годы летят» не стоит — лучше пользуйтесь шансом в один вечер сбросить пару десятков лет и вволю повеселиться.

Global Look Press/Ibl Bildbyr

30 seconds to Mars

28 апреля, суббота. В спорткомплексе «Олимпийский» пройдет главное музыкальное событие этой весны — концерт 30 seconds to Mars. Их песни A Beautiful Liar, From Yesterday и Kings And Queens хоть раз слышал, пожалуй, каждый житель планеты. И хотя в творчестве признанных легенд американского рока прослеживается влияние Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode , Joy Division и Nirvana, им удалось сказать новое слово в мире музыки. Свидетельство тому — 15 миллионов копий пластинок за 20 лет существования группы, примерно столько же слушателей на концертах и даже попадание в Книгу рекордов Гиннеса за самый продолжительный гастрольный тур в истории. Накануне Джаред Лето сотоварищи уже выступил в Санкт-Петербурге, причем дважды: на концерте и — неожиданно — на Дворцовой площади. Даем наводку фанатам — попробуйте прогуляться в этот день по Красной площади, тем более и погода обещает быть чудесной.

Чуть менее громкой, но не менее важной обещает быть в этот вечер премьера спектакля «Светлый путь. 19.17» в МХТ. Поставил его известный театральный революционер Александр Молочников , три года назад подаривший Москве нашумевший эксперимент «19.14», посвященный столетию с начала Первой мировой. В этот раз Молочникова вдохновила, как нетрудно догадаться, Октябрьская революция. Но режиссер не поет ей од — он лишь методично работает с мифом революционной утопии и теми текстами, которые возникли в результате этого мифа в культуре. Получается очень любопытно.

News.ru/Сергей Булкин

29 апреля, воскресенье. В первый выходной на этой неделе синоптики обещают рекордные 20 градусов тепла — самое время открыть велосезон. Если своего велосипеда нет — берите «железных коней» напрокат — в Москве как раз стартовал велосезон. Взять в аренду можно будет не только обычный велосипед, но и электробайк — найдите только ближайшую к дому из 430 станций проката. Стоимость удовольствия с прошлого года осталась прежней — 150 рублей в сутки, в нее включается 30 минут проката, за остальное время придется доплатить — 30 рублей за поездку до 1 часа, 100 — до 2 часов, 450 — до 3 часов и так далее. К услугам велосипедистов в этом году 28 километров велополос и 202 километра велодорожек по всей Москве — есть где разгуляться.

vk.com/bigcityjazzshow

Big City Jazz Show

30 апреля, понедельник. По всему миру в этот день празднуют День джаза, не видим причин не присоединиться. Вариант для тех, кто хочет не просто слушать, но и отдаваться ломаному ритму в танце — Big City Jazz Show в столичном клубе 16 тонн. В программе мировые танцевальные хиты в оригинальных джазовых аранжировках, звездные гости — королева бурлеска Кэтрин Вайнер и певец Марк Юсим , фотосессия в образах золотой эпохи джаза, а также бесплатный урок вокала или игры на любом инструменте от студии Guitardo. Главное — взять билет в танцпартер.

В Клубе Алексея Козлова будет не менее «горячо» — зажечь сердца любителей джаза обещает барабанщик и перкуссионист группы «Фрукты» Фидель Алехандро. В этот вечер он предстанет перед публикой не только в качестве исполнителя, но и композитора и представит собственный проект, основа которого — настоящая кубинская музыка с яркими нотками джаза и поп-музыки.

А в Джаз-клубе Jam Андрея Макаревича на выбор сразу три события в один день: дневной бранч под руководством Дмитрия Купцова, открывающий новые грани мануш-джаза — направления, также известного как цыганский джаз или цыганский свинг; вечерний джем-сейшн, к которому, возможно, присоединится и сам Макаревич, а также традиционный мастер-класс по сальсе от кубинских сальсерас — можно танцевать или просто ужинать под аккомпанемент латино-хитов.

Global Look Press/ dpa /Holger Hollemann

1 мая, вторник. С первым майским днем Московский зоопарк переходит на летний режим работы и до 31 августа будет работать на 2,5 часа больше, открываясь в 7:30, а закрываясь в 22. Поводом встать так рано, чтобы сводить ребенка (или себя) в зоопарк, может стать нешуточная экономия на входном билете — до 9 утра он будет продаваться с 40-процентной скидкой и стоить 300 рублей. Бонусом можно будет увидеть кормление и утреннее купание карликового бегемота Ксюши, а также понаблюдать за завтраком других обитателей зоопарка. Ну а тех, кто воспользуется шансом погулять по зоопарку до закрытия, ждет увлекательное наблюдение за дикими кошками, покидающими свои жилища с вечерней прохладой.

В Театре Наций, тем временем, устраивает «Аудиенцию» королева Великобритании Елизавета II в исполнении блистательной Инны Чуриковой . В основе спектакля режиссера Глеба Панфилова — пьеса драматурга Питера Моргана , сценариста фильма «Королева» и сериала «Корона». Ее ставили и в Лондоне, и на Бродвее, но когда Морган узнал, что спектакль хотят показать в Москве, отдав главную роль Инне Чуриковой, он лично приехал и адаптировал свою пьесу, заострив внимание на отношениях Британии и России. Получившаяся «Аудиенция» стала настоящим шедевром московской театральной афиши и получила сразу две «Хрустальных Турандот» — за игру Чуриковой и лучшие костюмы.

Ну и на всякий случай напоминаем: если День весны и труда для вас не просто пустой звук и душа просит праздника, на Красной площади пройдет шествие федерации профсоюзов. Все будет как в старые-добрые времена — лозунги, транспаранты, флажки и счастливые лица, что еще нужно желающим поностальгировать по ушедшему?

http://mamm-mdf.ru/Pirelli/Tim Walker

2 мая, среда. Последний праздничный день — отличная возможность посетить закрывающуюся уже через неделю выставку «Календарь Pirelli 2018» в Мультимедиа Арт Музее. Календарь Pirelli всегда был воплощением стремительно меняющихся представлений западного мира о красоте. В этом году его автором стал британский фотограф Тим Уокер , рассказывающий на страницах календаря историю об Алисе в Стране чудес. В качестве главной героини — чернокожая модель Даки Тот, Наоми Кэмпбелл предстает в образе Королевского Палача, а Вупи Голдберг — в амплуа Герцогини.

Но если тратить бесценные теплые деньки на походы по музеям не хочется — выбирайтесь на экскурсию с проектом «Гуляем по Москве». На выбор в этот день больше десятка бесплатных прогулок — по Новодевичьему некрополю, Поварской или Большой Никитской, местам Прокофьева и Магомаева, маршрутами героя романов Акунина Эраста Фандорина, писателя Александра Пушкина и даже московских куртизанок.

«WDSSPR»

Кадр из фильма «Мстители. Война бесконечности»