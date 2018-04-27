Медведева Ирина Александровна

Дата рождения: 14 августа 1982 года

Место рождения: Белорусская ССР, Бобруйск

Знак зодиака: Лев Родители Ирины Медведевой , Александр Михайлович и Тамара Тимофеевна, большую часть жизни трудились на заводе «Белшина». Ирина с раннего детства проявляла интерес к артистическим специальностям: занималась танцами, пела эстрадные песни и академическую программу, посещала музыкальную школу и играла в школьных постановках. В школе она не смогла отдать предпочтения одному делу — ее в равной степени привлекали театр и музыка. Приехав в Минск поступать в Государственную академию искусств, девушка узнала, что на отделение вокально-эстрадного мастерства требуется очень высокий проходной балл. Ирина, не чувствуя в себе уверенности, решила подать документы на факультет театрального искусства, где конкурс оказался больше и требования ничуть не уступали тем, что предъявлялись музыкантам. Тем не менее, 16-летняя Ирина выступила убедительно и была зачислена на первый курс. Уже в студенческие годы она успела наработать хорошее портфолио, снявшись в клипе Сергея Минаева «Да!», сыграла эпизод в сериале «Ускоренная помощь», а в 2002 году попробовала себя в качестве ведущей чарта «VelcomSMSTOP10» на Первом Музыкальном канале. Не бросала Ирина и занятия музыкой, исполняя романсы. В 18 лет она получила приз как лучшая дебютантка фестиваля «Читают и поют актеры» в Минске. Позднее она повторила успех на аналогичном мероприятии уже в Москве.

Окончив ВУЗ, девушка поступила на работу в Театр белорусской армии, но, не чувствуя удовлетворенности работой, приняла решение попытать счастья в Москве, начав сотрудничество с театральным агентством «Добрый вечер». Актриса начала играть в антрепризных спектаклях вместе с такими актерами как Нелли Уварова Виктор Добронравов . Также в 2004 году она приняла участие в реалити-шоу «Факультет юмора», давшее значительный импульс ее карьере. В 2005 году Ирина Медведева в команде с Эдуардом Радзюкевичем , Сергеем Дороговым, Федором Добронравовым Галиной Даниловой и Андреем Кайковым сыграла в десяти выпусках программы «Дорогая передача» на РЕН-ТВ, после чего программа закрылась. Продюсер шоу Вячеслав Муругов перешел на СТС и позвал артистов с собой. Так появилось скетч-шоу «6 кадров», ставшее одним из самых популярных на российском ТВ. Шесть ярких образов и интеллигентный юмор привлекли внимание зрителей и в итоге телевизионное шоу переросло свой формат: артисты стали ездить на гастроли с постановками «6 кадров шоу», «Ворожея, или сеанс любовной магии» и другими. Работа в «6 кадров» поставила Ирину на новую ступень карьеры, предложения о съемках и спектаклях стали поступать все чаще. Самым известным спектаклем актрисы на сегодняшний день можно назвать российскую версию мюзикла «Pola Negri», где она исполнила заглавную роль.

Личная жизнь

Подробностями своих отношений с противоположным полом Ирина делится с прессой неохотно. Будучи студенткой Белорусской академии искусств, она встретила артиста ансамбли песни и танца Вооруженных сил Белоруссии Руслана Алехно. По случайному стечению обстоятельств, молодой человек, как и Ирина является уроженцем Бобруйска. Встречаться артисты начали позднее, когда оба переехали работать в Москву. С 2004 года пара уже проживала совместно, а в 2009 они сыграли пышную свадьбу. К сожалению, уже в 2011 году брак распался. Причиной тому послужила бурно развивающаяся карьера Ирины. Супруги расстались без взаимных претензий и поддерживают дружеские отношения по сей день. В настоящее время, насколько можно судить по аккаунту Медведевой в Инстаграме, у нее появился молодой человек, с которым она вновь счастлива.

Фильмография

2001 — Ускоренная помощь 2 2003 — Герой нашего племени

2003 — Команда

2005-2014 — 6 кадров

2006 — Неверность

2007 — Агония страха

2008 — Тариф «Новогодний

2010 — Глухарь. „Снова Новый!

2011 — Парень с Марса

2011 — Ласточкино гнездо

2012 — Большая ржака!

2012 — Новогодний брак

2012 — Отдам котят в хорошие руки

2012 —Ошибки любви

2012 — Удача напрокат

2013 — Ералаш

2014 — Муж счастливой женщины

2015 — Память осени

2017 — Приключения чокнутого профессора