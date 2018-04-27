Маленькие жители Коптева готовятся покорять театральные подмостки

Школа №185, расположенная на Михалковской, в середине этой недели стала площадкой фестиваля «Театральная весна». Праздник устроили в актовом зале воспитанники дошкольных групп и учащиеся третьих классов.

— Вряд ли найдется хоть один человек, который бы за свою жизнь ни разу не попал в мир декораций, костюмов и софитов. А если эта встреча произошла в детстве, театр неизменно ассоциируется с праздником, — прокомментировали в администрации школы.

Темой выступления самых маленьких стали русские народные сказки: дети разыграли со сцены сказку «Колобок». Третьеклассники в рамках темы «Сказки и легенды народов мира» представили спектакли о приключениях Чиполлино, Красной Шапочки и других знаменитых героев. (ео)