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Маленькие жители Коптева готовятся покорять театральные подмостки
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Маленькие жители Коптева готовятся покорять театральные подмостки 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Школа №185, расположенная на Михалковской, в середине этой недели стала площадкой фестиваля «Театральная весна». Праздник устроили в актовом зале воспитанники дошкольных групп и учащиеся третьих классов.
— Вряд ли найдется хоть один человек, который бы за свою жизнь ни разу не попал в мир декораций, костюмов и софитов. А если эта встреча произошла в детстве, театр неизменно ассоциируется с праздником, — прокомментировали в администрации школы.
Темой выступления самых маленьких стали русские народные сказки: дети разыграли со сцены сказку «Колобок». Третьеклассники в рамках темы «Сказки и легенды народов мира» представили спектакли о приключениях Чиполлино, Красной Шапочки и других знаменитых героев. (ео)
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