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Театр танца «Эдельвейс» школы № 2115 отметил свой 20-летний юбилей
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Театр танца «Эдельвейс» школы № 2115 отметил свой 20-летний юбилей 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
«Эдельвейсу» — школьному театру танца — исполнилось 20 лет. За эти годы состав коллектива менялся не раз. Многие уже давно закончили не только школу, но и институты, работают, создали семьи, и в юбилейном концерте ансамбля принимали участие даже дети первых участников коллектива.
В репертуаре театра танца «Эдельвейс» — много новых композиций, но есть и такие, которые появились еще во время работы первого состава коллектива. И все они очень тепло встречались зрителями. На юбилейном концерте ребята продемонстрировали не только свое мастерство, но и искреннюю любовь к танцу.
«Свой любимый коллектив пришли поздравить и выпускники ансамбля, они великолепно исполнили танец «Сапожки русские» и поблагодарили школу за годы, прожитые с ней. Тепло поздравила ансамбль директор нашей школы Марина Вячеславовна Титкова. Она пожелала театру танца «Эдельвейс» и его руководителю Галине Анатольевне Аргуновой дальнейших успехов и новых творческих побед», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.
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