Театр танца «Эдельвейс» школы № 2115 отметил свое 20-летие

«Эдельвейсу» — школьному театру танца — исполнилось 20 лет. Он неоднократно становился лауреатом Международных конкурсов, дважды становился призером на Всероссийских конкурсах и в этом году коллектив на конкурсе в Калининграде вновь стал лауреатом.

Помимо участия в танцевальных фестивалях, участники «Эдельвейса» посещают обширную экскурсионную программу, благодаря которой они знакомятся с бытом, обычаями, культурой и искусством того региона, где находятся. Результатом такого знакомства стал творческий проект учащихся «Диалог культур, как основа толерантности» (на примере Казани) и, конечно же, новые танцевальные композиции, такие как: «Бульба» и «Татарский танец».

«Свой любимый коллектив пришли поздравить и выпускники ансамбля, они великолепно исполнили танец «Сапожки русские» и поблагодарили школу за годы, прожитые с ней. Тепло поздравила ансамбль директор нашей школы Марина Вячеславовна Титкова. Она пожелала театру танца «Эдельвейс» и его руководителю Галине Анатольевне Аргуновой дальнейших успехов и новых творческих побед», — добавляет пресс-служба школы Черемушек.