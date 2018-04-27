Ещё
Портрет современного танцовщика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Портрет современного танцовщика 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На Новой сцене Большого театра состоялась премьера необыкновенного Вечера балета. Четыре талантливых танцовщика — рассказали в поставленных для них «пьесах» — о любви, в основном трагической.
Большой театр любит время от времени удивлять балетный люд. Но что бы вот так: бенефис сразу четырех солистов в один вечер под многозначительным названием «Пьеса для него» — такого я не припомню.
Однако появившейся возможностью проявить себя в новой хореографии (два балета поставлены в России впервые, а два других — мировые премьеры) грех было бы не воспользоваться. И артисты воспользовались.
Запрещать запрещали, а танцевать не переставали. Из рук в руки передавались заигранные пластинки с «Кумпарситой» Родригеса, «Брызгами шампанского», «Утомленным солнцем»… Звучали мелодии задушевное танго в исполнении Вадима Козина, Петра Лещенко, Александра Вертинского
Облетев весь мир, танец тоски по несчастной любви и покинутой родине, танец страсти и одиночества сменил обноски аргентинской нищеты на сверкающий атласными лацканами смокинг и бальное платье и стал классикой.
Об этом поведали нам поэтическим языком танца солисты балета Большого театра Игорь Цвирко (Хулиан), Мария Виноградова (Мария), Денис Савин (Арнедо) и еще 12 артистов в спектакле «Юг».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Балетные школы Москвы и Парижа — Мариусу Петипа
Вечерняя Москва: последние новости
Владимир Симонов: «На вступительных экзаменах я написал сочинение без единого знака препинания» «Влюбленный Шекспир» - премьера театра Пушкина Что нельзя делать донору перед сдачей крови
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении6
Как уходили знаменитости16
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»2
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение