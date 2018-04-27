Портрет современного танцовщика

На Новой сцене Большого театра состоялась премьера необыкновенного Вечера балета. Четыре талантливых танцовщика — рассказали в поставленных для них «пьесах» — о любви, в основном трагической.

Большой театр любит время от времени удивлять балетный люд. Но что бы вот так: бенефис сразу четырех солистов в один вечер под многозначительным названием «Пьеса для него» — такого я не припомню.

Однако появившейся возможностью проявить себя в новой хореографии (два балета поставлены в России впервые, а два других — мировые премьеры) грех было бы не воспользоваться. И артисты воспользовались.

Петра Лещенко, Александра Вертинского… Запрещать запрещали, а танцевать не переставали. Из рук в руки передавались заигранные пластинки с «Кумпарситой» Родригеса, «Брызгами шампанского», «Утомленным солнцем»… Звучали мелодии задушевное танго в исполнении Вадима Козина

Облетев весь мир, танец тоски по несчастной любви и покинутой родине, танец страсти и одиночества сменил обноски аргентинской нищеты на сверкающий атласными лацканами смокинг и бальное платье и стал классикой.

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