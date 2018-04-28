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Гостей Воронежского центрального парка бесплатно накормят шашлыком
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Гостей Воронежского центрального парка бесплатно накормят шашлыком 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Власти Воронежа рассказали, какие сюрпризы ждут горожан в честь открытия паркового сезона.
1 мая с 12:00 до 15:00 посетителей Воронежского центрального парка накормят бесплатным шашлыком и напоят чаем. «Горожане могут не беспокоиться о том, где пожарить мясо, какой маринад выбрать и кто будет мыть посуду, а просто насладятся мясом в исполнении профессиональных поваров», — добавляют организаторы.
В этот день в парке запустят фонтан, начнут свою работу веревочный городок и детские батуты. Также на территории парка развернется кофейный фестиваль.
На Первомай парк «Алые паруса» превратится в живую площадку любителей японской анимации. В программе мероприятий: форум-выставка аниме-фестивалей и сообществ, концерт-презентация русской версии мюзикла «Death Note» и многое другое. Всех желающих организаторы приглашают в парк к 13:00 1 мая.
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