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Баста пообещал «Подъемникам» приехать на «НАШЕСТВИЕ»
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Баста пообещал «Подъемникам» приехать на «НАШЕСТВИЕ» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ведущих утреннего шоу «Подъёмники» накануне майских праздников 27 апреля навестил известный российский музыкант, продюсер, телерадиоведущий и давний друг НАШЕго Радио Василий Вакуленко, он же Баста, он же Ноганно.
На прошлой неделе в Москве с успехом прошли три концерта Басты, которые собрали в общем 36 тысяч человек. Но на этом творческие успехи музыканта не заканчиваются: также на прошлой неделе вышел новый выпуск вечернего шоу «GazLive», в котором Баста задает самые неожиданные и острые вопросы от зрителей приглашенным звездам.
«Мы задаем гадкие вопросы от зрителей, в этом плане, у нас такое «гадкое вечернее шоу», приглашаем, чтобы пообщаться, повеселиться и помучить людей, как принято в Ростове», — пошутил музыкант.
Огромное количество вопросов пришло на мобильный портал НАШЕго Радио. Слушатели интересовались участием Василия в проекте «Голос», просили прокомментировать высказывания коллег из группы «Каста» о тёмном прошлом Вакуленко, и даже узнавали отношение музыканта к балету — в прямой трансляции в Instagram НАШЕго Радио Баста показал несколько па из классического балета.
«В детстве я занимался балетом полгода. Из себя я представлял такой шар в гамашах, но я научился делать позиции — вот так закручивать свои «утиные лапки», — рассказал Баста.
В конце эфира музыкант пообещал Игорю Панькову, Александру Бону и Тане Борисовой приехать на фестиваль «НАШЕСТВИЕ» 2018, который в этом году пройдут 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области, и попросил сделать ему «супер-проходку».
А подробности о посещении Бастой классической постановки балета «Ромео и Джульетта», занятиях боксом и отношениях с детьми можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.
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