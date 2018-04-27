Баста пообещал «Подъемникам» приехать на «НАШЕСТВИЕ»

Ведущих утреннего шоу «Подъёмники» накануне майских праздников 27 апреля навестил известный российский музыкант, продюсер, телерадиоведущий и давний друг НАШЕго Радио Василий Вакуленко , он же Баста, он же Ноганно.

На прошлой неделе в Москве с успехом прошли три концерта Басты, которые собрали в общем 36 тысяч человек. Но на этом творческие успехи музыканта не заканчиваются: также на прошлой неделе вышел новый выпуск вечернего шоу «GazLive», в котором Баста задает самые неожиданные и острые вопросы от зрителей приглашенным звездам.

«Мы задаем гадкие вопросы от зрителей, в этом плане, у нас такое «гадкое вечернее шоу», приглашаем, чтобы пообщаться, повеселиться и помучить людей, как принято в Ростове», — пошутил музыкант.

Огромное количество вопросов пришло на мобильный портал НАШЕго Радио. Слушатели интересовались участием Василия в проекте «Голос», просили прокомментировать высказывания коллег из группы «Каста» о тёмном прошлом Вакуленко, и даже узнавали отношение музыканта к балету — в прямой трансляции в Instagram НАШЕго Радио Баста показал несколько па из классического балета.

«В детстве я занимался балетом полгода. Из себя я представлял такой шар в гамашах, но я научился делать позиции — вот так закручивать свои «утиные лапки», — рассказал Баста.

В конце эфира музыкант пообещал Игорю Панькову , Александру Бону и Тане Борисовой приехать на фестиваль «НАШЕСТВИЕ» 2018, который в этом году пройдут 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области, и попросил сделать ему «супер-проходку».

А подробности о посещении Бастой классической постановки балета «Ромео и Джульетта», занятиях боксом и отношениях с детьми можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.