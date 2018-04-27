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Глеб Никитин вышел на сцену Нижегородской филармонии
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Глеб Никитин вышел на сцену Нижегородской филармонии 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото с сайта
kdksrus.ruГлеб Никитин вышел на сцену Нижегородской филармонииВ социальных сетях нижегородцы обсуждают, что 26 апреля в Нижегородской филармонии на отчетном концерте балетной студии «Щелкунчик» был замечен глава Нижегородской области Глеб Никитин.
«В Филармонии сегодня давали Щелкунчика. Среди зрителей можно было увидеть и главу региона Глеба Никитина, говорят, выступала его дочь. Гордого родителя тут сразу видно! Каждый раз, видя на публике открытого спокойного чиновника, нижегородцы вздрагивают — не привыкли. Никитин на людях, как рыба в воде. Похоже, влюбился в регион», — написали пользователи в сети.
Глеб Сергеевич поднялся на сцену и сказал несколько тёплых слов в адрес будущих звёзд нижегородского балета. Закончилось всё для главы региона импровизированной фотосессий с участниками концерта.
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