В. Сюткин и Д. Маликов посадят деревья на Патриарших прудах в рамках «Булгаковского субботника»

«Булгаковский субботник», в рамках которого поклонники творчества писателя высадят 130 деревьев и кустов, пройдет на Патриарших прудах 28 апреля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Театра им. М. Булгакова.

Там добавили, что вдоль Патриарших прудов будет ходить экскурсионный «Трамвай 302-БИС», где все желающие смогут бесплатно прокатиться и узнать о тайнах этих мест в творчестве М. Булгакова.

Ранее в пресс-службе театра сообщили, что в рамках субботника также вернут на место недавно украденный знак «Запрещено разговаривать с неизвестными».