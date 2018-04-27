В. Сюткин и Д. Маликов посадят деревья на Патриарших прудах в рамках «Булгаковского субботника» 

«Булгаковский субботник», в рамках которого поклонники творчества писателя высадят 130 деревьев и кустов, пройдет на Патриарших прудах 28 апреля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Театра им. М. Булгакова.
«Поклонники творчества Михаила Булгакова, в числе которых Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Сергей Мазаев и многие другие артисты, художники и писатели, высадят 130 деревьев и кустов на Патриарших прудах. Субботник состоится 28 апреля в 11:30. Сбор участников в 11:00 в музее-театре «Булгаковский дом» по адресу: ул. Большая Садовая, д. 10», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что вдоль Патриарших прудов будет ходить экскурсионный «Трамвай 302-БИС», где все желающие смогут бесплатно прокатиться и узнать о тайнах этих мест в творчестве М. Булгакова.
Ранее в пресс-службе театра сообщили, что в рамках субботника также вернут на место недавно украденный знак «Запрещено разговаривать с неизвестными».