В центре развития творчества на Тимирязевской показали спектакль «Золушка»

Заключительный в этом сезоне спектакль «Золушка» показала команда театра «Фантазеры» в центре развития творчества детей и юношества «Гермес» на Тимирязевской улице. Об этом рассказали в администрации «Гермеса».

− Хореография, световое оформление, музыка, костюмы, декорации, игра актеров — все было на высоте, — поделился представитель администрации.

Увидеть постановку можно будет и в следующем сезоне, который начнется в сентябре.

Адрес центра «Гермес»: Тимирязевская ул., д. 28. Справки по телефону: 8 (499) 977-49-15. (мю)