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В центре развития творчества на Тимирязевской показали спектакль «Золушка»
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В центре развития творчества на Тимирязевской показали спектакль «Золушка» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Заключительный в этом сезоне спектакль «Золушка» показала команда театра «Фантазеры» в центре развития творчества детей и юношества «Гермес» на Тимирязевской улице. Об этом рассказали в администрации «Гермеса».
− Хореография, световое оформление, музыка, костюмы, декорации, игра актеров — все было на высоте, — поделился представитель администрации.
Увидеть постановку можно будет и в следующем сезоне, который начнется в сентябре.
Адрес центра «Гермес»: Тимирязевская ул., д. 28. Справки по телефону: 8 (499) 977-49-15. (мю)
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