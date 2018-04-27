Скандал вокруг наследства директора театра Сац: имуществом завладел «Солнцевский»

В запутанной история вокруг наследства директора театра имени Натальи Сац Виктора Проворова разбираются столичные полицейские. К правоохранителям обратилась племянница заслуженного работника культуры, которая сообщила: по решению суда завещанное ей имущество дяди досталось члену солнцевской ОПГ.

Директор Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац Виктор Проворов тяжело болел и скончался 29 октября 2015 года. Еще до своей кончины деятель культуры оставил завещание в пользу своей племянницы Натальи, которая также работала в театре. В документе было указано следующее имущество: квартира на улице Озерной в Москве, земельный участок в Наро-Фоминском районе Подмосковья площадью около 1800 кв. м с домом площадью около 200 «квадратов», а также счета в трех банках с денежными вкладами. Как только женщина благополучно вступила в наследство, началось самое интересное. В Никулинский районный суд Москвы поступил иск… от одного из бывших лидеров солнцевской группировки. Экс-бандит, а ныне пенсионер Сергей Васильевич (криминальное прозвище Семен) предоставил Фемиде договор займа, согласно которому он дал Виктору Проворову под 10 процентов годовых 50 миллионов рублей. Расписка датировалась мартом 2015 года и по ней директор театра якобы обязался возвратить деньги с процентами через год. В храме правосудия выслушали свидетеля — водителя Виктора Проворова Вадима, который подтвердил, что возил своего босса на встречу к Сергею Васильевичу и видел, как машине директор театра забирал у того сумку с деньгами. Фемида отправила расписку, якобы написанную Виктором Проворовым, на почерковедческую экспертизу. Исследование показало, что подпись действительно принадлежит директору театра, однако в самой расписке были неверно указаны паспортные данные и дата рождения заемщика. Изучив все доводы (в частности, сторона наследницы заявляла, что покойный имел достаточно денег и, следовательно, в кредитах не нуждался) и доказательства, суд принял сторону Сергея Васильевича. 28 апреля 2017 года Никулинский суд взыскал в его пользу все полученное Натальей имущество. Наследство было оценено в сумму более 32 миллионов рублей. Лишившись завещанного дядей добра, племянница обратилась в полицию. После проведения проверки все материалы были переданы в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, где было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». На днях группа захвата сначала штурмовала дом бывшего криминального авторитета в Истринском районе. По версии следствия, он узнал от соучастника информацию о получении Натальей наследства, подделал расписку и вместе с неустановленными соучастниками провернул аферу, завладев всем добром. Через несколько дней после облавы на экс-бандита правоохранители наведались в дом бывшего водителя Проворова. Полицейские задержали Вадима и его супругу Марию (она трудилась в театре уборщицей).

Как сообщил источник в следствии, со счетов Проворова были сняты деньги, которые до сих пор не найдены. Предполагалось, что эти средства хранились у водителя дома, но при обыске их не обнаружили. Поэтому пару отпустили на условиях обязательства о явке. Чета утверждает, что Проворов был знаком с Сергеем Васильевичем еще с 2008 года. Водитель на допросе пояснил, что несколько раз возил своего босса на встречи с ним. Любопытно, что, как выяснили следователи, Мария является дальней родственницей «солнцевского». Сыщики считают, что она, ее муж и Сергей Васильевич были в сговоре.

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