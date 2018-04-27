3D-проекцию сказочного Черномора покажут гостям фестиваля «Московская весна a cappella» в выходные

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

В оргкомитете напомнили, что в рамках фестиваля пройдут десятки концертов, гостей ждет оригинальная культурная программа, также посвященная пению и музыке.

Так, в первый день фестиваля, 27 апреля, на площадке в парке «Зарядье» театр «Геликон-опера» в 18:00 покажет мюзикл «Рита, или Пиратский треугольник». А на Триумфальной площади мюзикл в это же время ставит Санкт-Петербургский детский музыкальный театр «Зазеркалье».

В субботу, 28 апреля, диджеи поделятся с гостями фестиваля секретами своего мастерства. В Климентовском пер. можно будет сделать музыкальный инструмент — миниатюрную гитару или пианино — и даже попробовать сыграть на нем. На ул. Новый Арбат научат создавать «музыкальные» украшения, а на Тверской площади — готовить шоколад и безе в форме музыкальных нот. Детские мюзиклы в этот день будут идти на площадках по всей Москве.

В воскресенье, 29 апреля, на площадках пройдут мастер-класс по технике речи и вокалу и лекции о методах продвижения артистов.

30 апреля в анимационном шале на Тверском бульваре у памятника Клименту Тимирязеву маленьких посетителей фестиваля ждут на творческом мастер-классе «Музыкальная карта Москвы». Преподаватели расскажут о самых крупных и интересных музыкальных площадках города, а дети разместят их на картах Москвы.

«В парке «Зарядье» продюсерский центр «Триумф» покажет мюзикл «Черномор». Это уникальное явление не только в России, но и во всем мире — впервые в мюзикле использована технология 3D mapping, которая погружает в самую гущу событий! Спойлер: приготовьтесь встретить гигантскую голову Черномора. Начало спектакля в 19:00», — сообщили в оргкомитете.

Героев сказок Александра Пушкина также можно будет увидеть на Строгинском бульваре

«Строгинский бульвар, вл. 9 превратится в настоящий сказочный лес — в 19:00 здесь начнется показ мюзикла «Лукоморье». Герои сказок А. Пушкина оживут, а зрители попадут в логово Бабы Яги, мрачное подземелье Кощея или в Царство цветов. Площадка на ул. Профсоюзная, д. 41 в 18:00 и 19:00 ждет всех любителей мюзиклов на постановке «Grande оперетта», которую в рамках проекта «Золотая маска в городе» привез Самарский академический театр оперы и балета. Этот проект объединил как самые популярные шедевры, так и мало исполняемые, но от этого не потерявшие своего шарма мелодии», — добавили в оргкомитете.

Мюзиклы, мастер-классы и «музыкальные» экскурсии продолжатся 1 и 2 мая.

Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет по 9 мая 2018 г. на 61 площадке. Во второй раз в рамках фестиваля состоится Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна a cappella». В 2018 г. в нем примут участие 184 исполнителя и коллектива из 16 стран мира и 40 регионов России.