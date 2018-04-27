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В музее на Клязьминской представят спектакль по мотивам драмы «Это, девушки, война»
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В музее на Клязьминской представят спектакль по мотивам драмы «Это, девушки, война» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В День Победы, 9 мая, в Музее Есенина на Клязьминской улице пройдет показ спектакля по мотивам драмы Тараса Дрозда «Это, девушки, война». Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
«Спектакль посвящен радисткам-шифровальщицам, работавшим в тылу нашей армии в 1943 году. Четыре девушки готовы отдать свою жизнь за Родину. Они ютятся в закрытом помещении под строгим контролем, потому что являются работницами спецсвязи: две шифровальщицы, две кодировщицы. Получив секретную информацию, они начинают обсуждать ее, пытаясь определить, когда же будет победное наступление, что являлось в годы войны преступлением», — уточняется на сайте.
Показ начнется в 17.00. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (495) 483-95-15.
Напомним, Музей Есенина располагается по адресу ул. Клязьминская, дом 21, корпус 2. (ео)
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