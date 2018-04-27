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Спектакль по пьесе Брехта дали ученики школы «Класс-центр» в Коптеве
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Спектакль по пьесе Брехта дали ученики школы «Класс-центр» в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В школе «Класс-центр», которая расположена в районе Коптево, 24 апреля состоялась демонстрация спектакля «Легенда о мёртвом солдате». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Основой для спектакля «Легенда о мёртвом солдате» послужила пьеса главного драматурга прошлого века Бертольда Брехта «Барабаны в ночи». Постановка была с успехом представлена воспитанниками школы в Большом зале, — рассказал представитель администрации школы.
Режиссером спектакля выступил Олег Долин. (ео)
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