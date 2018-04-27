Спектакль по пьесе Брехта дали ученики школы «Класс-центр» в Коптеве

В школе «Класс-центр», которая расположена в районе Коптево, 24 апреля состоялась демонстрация спектакля «Легенда о мёртвом солдате». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.