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Премьера моноспектакля «Молодой Горький» состоится в Нижнем Новгороде
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Премьера моноспектакля «Молодой Горький» состоится в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 11 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Исполнителем моноспектакля станет артист Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького Павел Ушаков, он же является и автором. Жанр постановки определен как «несвоевременные мысли молодого человека в одном часе». Спектакль представляет собой вольную композицию по ранним произведениям Горького.
"Мы знаем Максима Горького, как «буревестника революции», как просветителя и бытописателя жизни «низов», но мы мало знаем о его юных годах, когда он был Алексеем Пешковым, о том, что послужило толчком для его «второй жизни», жизни известного на весь мир Человека. Важно провести аналогию с сегодняшним днем, представить каким бы был молодой Горький в 21-м веке, как бы он говорил, что пел, что читал, какой имел бы взгляд на жизнь", — отмечает Павел Ушаков.
По его словам, постановка будет интересна молодым людям, школьникам, студентам, а также любителям творчества Горького.
Спектакль начнется в 18.00.
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