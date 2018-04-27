Сказочные спектакли сыграли маленькие воспитанники школы №717 Войковского

В старшей группе дошкольного отделения школы №717 Войковского района состоялась встреча в рамках родительского клуба «Путешествуя по сказкам». Подробности сообщили организаторы мероприятия.

— На встрече ребята перевоплотились в настоящих сказочных героев. Юные таланты представили публике две интересные постановки: «Красная шапочка наоборот» и «А у нас …», — прокомментировал представитель администрации школы. — Зрители остались в восторге от увиденного.

Путешествие по сказкам проходило в среду, 25 апреля. (ео)