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Сказочные спектакли сыграли маленькие воспитанники школы №717 Войковского
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Сказочные спектакли сыграли маленькие воспитанники школы №717 Войковского 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В старшей группе дошкольного отделения школы №717 Войковского района состоялась встреча в рамках родительского клуба «Путешествуя по сказкам». Подробности сообщили организаторы мероприятия.
— На встрече ребята перевоплотились в настоящих сказочных героев. Юные таланты представили публике две интересные постановки: «Красная шапочка наоборот» и «А у нас …», — прокомментировал представитель администрации школы. — Зрители остались в восторге от увиденного.
Путешествие по сказкам проходило в среду, 25 апреля. (ео)
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