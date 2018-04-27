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Артисты театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи приняли участие в окружном смотре-конкурсе
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Артисты театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи приняли участие в окружном смотре-конкурсе 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Ежегодный смотр-конкурс по художественному творчеству состоялся на минувшей неделе в СВАО. Участие в мероприятии приняли артисты интеграционной театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи.
— В рамках отборочного тура конкурса в номинациях «Театральный марафон» и «Художественное чтение» наша студия представила литературно-театральную постановку на стихи Евгения Евтушенко «Казнь Стеньки Разина» и авторское стихотворение Эдуарда Алякина «Времена года», — сообщила руководитель студии Ольга Ермилина.
Отмечается, что итоги конкурса будут подведены в ближайшее время. (то)
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