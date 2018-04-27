Артисты театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи приняли участие в окружном смотре-конкурсе

Ежегодный смотр-конкурс по художественному творчеству состоялся на минувшей неделе в СВАО. Участие в мероприятии приняли артисты интеграционной театральной студии «Гермес» из Марьиной Рощи.

— В рамках отборочного тура конкурса в номинациях «Театральный марафон» и «Художественное чтение» наша студия представила литературно-театральную постановку на стихи Евгения Евтушенко «Казнь Стеньки Разина» и авторское стихотворение Эдуарда Алякина «Времена года», — сообщила руководитель студии Ольга Ермилина

Отмечается, что итоги конкурса будут подведены в ближайшее время. (то)