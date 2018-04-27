Московскую область посетит театр из Чебоксар 

27 апреля зрители Ногинска приглашаются на комедийную постановку «Венецианские близнецы» по пьесе К. Гольдони. Действие разворачивается в Венеции XVIII века. Сюжет этой постановки расскажет о том, как два брата-близнеца, не знающих о существовании друг друга, приезжают в Верону, и жители города начинают путаться. Присутствие близнецов вносит в их привычную жизнь сумятицу и неразбериху — они не могут предугадать, что произойдёт дальше. Но развязка для всех счастливая. Режиссёр — Владимир Красотин. Фото: rusdram21.ru Начало: 18:30 28 и 29 апреля юным зрителям Ногинска представят музыкальную сказку «Царевна-лягушка», написанную по известному народному сюжету Н. Кузьминых и Е. Шашиным. Поставил сказку режиссёр Владимир Красотин. Сюжет знают все: у царя-батюшки было три сына, и младший — Иван-царевич. Когда отец задумал женить всех трёх, он велел им пустить из лука стрелы: в какую сторону стрела упадёт, там и невесту нужно искать. Стрелы старших братьев попали на купеческий двор, а Иван нашёл свою стрелу в болоте и женился на лягушке. Фото: rusdram21.ru Начало: 28 апреля — 11:00, 29 апреля — 10:00 28 апреля зрители Ногинска увидят спектакль «Отель двух миров», поставленный режиссёром Владимиром Красотиным по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. Сюжет этой трагикомедии рассказывает о том, как он попадает в загадочный Отель двух миров: никто из гостей этого отеля не знает, когда можно его покинуть и куда отправиться. За всеми следит некто доктор С., который лишь умножает вопросы, остающиеся без ответа. В этом таинственном месте может произойти даже чудо. Парализованные могут опять двигаться, а лгуны говорят правду. Зрители погружаются в атмосферу напряжённого метафизического ожидания, граничащего с жизнью и смертью. Автор пытается обрести утраченный смысл, и для него тайна — причина надежды. Фото: rusdram21.ru Начало: 18:30 29 апреля зрителям Ногинска представят спектакль «Боинг-Боинг», поставленный режиссёром Владимиром Красотиным по пьесе М. Камолетти. Этот спектакль — комедия положений. Молодого парижского архитектора окружают целых три невесты: француженка, немка, американка, и все три работают стюардессами. Пока одна невеста улетает, другая прилетает — но случается так, что сразу все три оказываются в квартире у своего жениха. Как он будет выпутываться из этой ситуации — зрители узнают в спектакле. Фото: rusdram21.ru Начало: 18:30