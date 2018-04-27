Премьера мюзикла «Д’Артаньян и три мушкетера» пройдет 27 апреля в Волгограде

В зрительном зале, как это и бывает в Волгоградском музыкальном театре, аншлаг. Атмосфера нетерпеливого предвкушения. И вот на сцене — сюжеты из любимой миллионами книги о приключениях дерзкого молодого гасконца, волею судеб втянутого в круговорот политических интриг королевского двора Людовика XIII. Драки на шпагах, любимые мелодии знакомых с детства подлинных хитов и шлягеров, танцы придворных особ в невероятно красивых костюмах на королевском балу, пение кармелиток в монастыре и их же озорные танцы, козни всемогущего кардинала… Все это, вкупе с блистательной актёрской игрой с первой и до последней минуты вызывает у зрителя восторг и искреннее восхищение. И вот ты уже заново переживаешь все перипетии сюжета, иначе смотришь на героев и события. Фото: Виктор Яшуков

— Мы исходили из драматургии первоначальной пьесы и не пытались «переиграть» известный фильм, — говорит главный режиссёр театра и режиссёр-постановщик спектакля Александр Кутявин . — Конечно же, в постановке сохранён авантюрный сюжет, но есть вечные темы, которые неподвластны времени — это темы любви, бескорыстной дружбы и романтики. Вот об этом мы и постараемся рассказать. И тем, кому сюжет этой истории знаком в деталях, и тем, кто впервые откроет её для себя.

Особое внимание зрителя привлекает уникальная декорация, использованная в спектакле: многоуровневый лабиринт с лестницами совершает движение на внутренней сцене, чем расширяет пространство и намекает на вневременные символы нашей жизни.

Ещё одной особенностью мюзикла является то, что музыка в спектакле звучит в исполнении живого оркестра, тогда как все идущие сегодня постановки этого шедевра исполняются под качественную, но всё-таки фонограмму.

В постановочном ансамбле задействовано порядка ста человек: главный дирижер заслуженный деятель искусств России Вадим Венедиктов, главный художник Ирина Елистратова, художник-сценограф Алексей Михальчёв, балетмейстер Елена Щербакова , хормейстер заслуженная артистка РФ Татьяна Кузнецова