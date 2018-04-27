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Премьера мюзикла «Д’Артаньян и три мушкетера» пройдет 27 апреля в Волгограде
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Премьера мюзикла «Д’Артаньян и три мушкетера» пройдет 27 апреля в Волгограде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В зрительном зале, как это и бывает в Волгоградском музыкальном театре, аншлаг. Атмосфера нетерпеливого предвкушения. И вот на сцене — сюжеты из любимой миллионами книги о приключениях дерзкого молодого гасконца, волею судеб втянутого в круговорот политических интриг королевского двора Людовика XIII. Драки на шпагах, любимые мелодии знакомых с детства подлинных хитов и шлягеров, танцы придворных особ в невероятно красивых костюмах на королевском балу, пение кармелиток в монастыре и их же озорные танцы, козни всемогущего кардинала… Все это, вкупе с блистательной актёрской игрой с первой и до последней минуты вызывает у зрителя восторг и искреннее восхищение. И вот ты уже заново переживаешь все перипетии сюжета, иначе смотришь на героев и события. Фото: Виктор Яшуков
— Мы исходили из драматургии первоначальной пьесы и не пытались «переиграть» известный фильм, — говорит главный режиссёр театра и режиссёр-постановщик спектакля Александр Кутявин. — Конечно же, в постановке сохранён авантюрный сюжет, но есть вечные темы, которые неподвластны времени — это темы любви, бескорыстной дружбы и романтики. Вот об этом мы и постараемся рассказать. И тем, кому сюжет этой истории знаком в деталях, и тем, кто впервые откроет её для себя.
Особое внимание зрителя привлекает уникальная декорация, использованная в спектакле: многоуровневый лабиринт с лестницами совершает движение на внутренней сцене, чем расширяет пространство и намекает на вневременные символы нашей жизни.
Ещё одной особенностью мюзикла является то, что музыка в спектакле звучит в исполнении живого оркестра, тогда как все идущие сегодня постановки этого шедевра исполняются под качественную, но всё-таки фонограмму.
В постановочном ансамбле задействовано порядка ста человек: главный дирижер заслуженный деятель искусств России Вадим Венедиктов, главный художник Ирина Елистратова, художник-сценограф Алексей Михальчёв, балетмейстер Елена Щербакова, хормейстер заслуженная артистка РФ Татьяна Кузнецова.
В главных ролях — молодые Валерия Головкина и Александр Куприн. В окружении — звёзды Музыкального: Татьяна Жданова, Светлана Османова, сам Александр Кутявин, Владимир Колявкин, Леонид Маркин, Игорь Шумский, Максим Сытин и другие. Фото: Виктор Яшуков По словам специалиста по связям с общественностью Волгоградского музыкального театра Елены Трегубовой, на премьерные показы все билеты уже давно раскуплены. Однако зритель сможет увидеть мюзикл в следующем сезоне.
Добавим, что в прошлом году Волгоградский музыкальный театр покорил зрителя тремя премьерами в сложнейшем жанре мюзикла. Волгоградцы и гости города увидели «Обыкновенное чудо» Геннадия Гладкова, «Дубровского» Кима Брейбурга и «Алые паруса» Максима Дунаевского. Не остались без внимания и юные зрители, которые оценили премьеру волшебного мюзикла «Аладдин» композитора Егора Шашина. Премьера состоится 27 апреля, начало 18.30. Далее: 28, 29 апреля, 6 и 13 мая.
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