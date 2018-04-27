Студия «Чародеи» приняла участие в фестивале «Театральный Олимп-2018»

Участники студии художественного слова «Чародеи» взяли победы в одной из номинаций «Театрального Олимпа-2018». Об этом сообщили на сайте школы №1929 в минувший четверг, 26 апреля.

Так, воспитанники школьной студии «Чародеи» выступили в финале городского конкурса-фестиваля «Театральный Олимп-2018» со спектаклем «Волшебная лампа Аладдина». По итогам конкурса, ребята одержали победу в номинации «Лучшие декорации и костюмы».

«Представление было отобрано из тысячи постановок и прошло в финал вместе с еще 47 спектаклями образовательных учреждений города, одержав 25 апреля победу», — отмечается на сайте учреждения.