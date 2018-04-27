Как недоучка спас Большой драмтеатр

Кирилл Лавров — великолепный артист, бывший художественный руководитель Большого Драматического театра, принявший его после смерти Георгия Товстоногова , — прожил непростую жизнь. Нелегко пришлось и его семье: дед Кирилла Лаврова, директор гимназии, после революции эмигрировал, родители уехали из Ленинграда во время последовавших за убийством Кирова чисток. Лавров ушёл на фронт добровольцем в 1943 году и до 1950-го служил в бомбардировочном полку. А демобилизовавшись, вернулся к разбитому корыту: в армию он попал в 17 лет, не закончив школы, и поэтому не мог теперь никуда поступить.

Актёрскому мастерству Лавров учился у отца, ведущего артиста киевского театра имени Леси Украинки, которым в то время им руководил Константин Хохлов . Позже Хохлов возглавив БДТ, именно он и позвал к себе Лаврова. Его талант раскрылся, когда в БДТ пришёл Товстоногов — при нём Лавров стал первым актёром театра. Роли Лаврова в кино — в «Живых и мёртвых», «Укрощении огня», «Стакане воды» — помнят все, они его и прославили. В 1989 году, после смерти Товстоногова, Лаврова избрали художественным руководителем БДТ: времена стояли тяжёлые, ему надо было сохранить театр, а в Петербурге это особенно сложно.

В девяностые театрам приходилось тяжко: не было денег, государство не слишком о них заботилось. Московским театрам помогали спонсоры, но Петербург был беднее столицы. А Лавров не был ни управленцем, ни хозяйственником — он не умел выпрашивать деньги и зарабатывать их, сдавая в аренду театральные площади, — и всё же со своей задачей справился.

Но театр понемногу терял былую славу. Там ставили приглашённые Лавровым режиссёры с хорошими именами, и ставили, как правило, хорошо. Но открытий и потрясений, которыми был так богат БДТ во времена Товстоногова, при нём не случилось. Это не значит, что Лавров провалил роль худрука: ему удалось сохранить театр в самые тяжёлые времена. В том, что сейчас БДТ вновь является одним из самых интересных театров страны, есть и его заслуга: бывают периоды, когда в ожидании лучшего будущего предпочтительнее держаться за старое.

Кирилл Лавров сохранил тот БДТ, который он знал и любил, — и это стало фундаментом будущего взлёта.