7 главных театральных премьер мая, которые нельзя пропустить

«Баал» в ЦИМе Начнем с молодых да дерзких. ИЮЛЬАНСАМБЛЬ (выпускники Мастерской Виктора Рыжакова Школы-студии МХАТ) вновь не ищет легких путей и берется за довольно сложную работу Бертольта Брехта «Баал». В России пьеса ставится впервые, что увеличивает степень ответственности постановочной команды. Перевод осуществлен Александром Филипповым-Чеховым при поддержке Института имени Гёте в Москве.

Фотография: Анисия Кузьмина

Главный герой произведения талантлив и аморален одновременно, ему чужды моральные принципы: прожигатель жизни, он предает друзей, насилует женщин, убивает. Баал стремится к независимости и одновременно выступает метафорой той силы, которая разрушает устоявшися мирской порядок. Команда во главе с режиссером Иваном Комаровым стремится показать трагифарс, отразить время написания пьесы (начало XX века) и понять, возможен ли подобный Баалу герой в наше непростое время. Премьера: 24 мая в 19.00 ЦИМ им. В. Мейерхольда, Большой зал (М. Менделеевская, ул. Новослободская, 23). «Влюбленный Шекспир» в театре им. А. С. Пушкина Еще один молодой по составу спектакль посвящен другой значимой фигуре в мировой культуре — Уильяму Шекспир. Первую для России постановку пьесы Тома Стоппарда представит художественный руководитель Театра им. А. C. Пушкина Евгений Писарев , который доверил главные роли молодым ребятам, недавним выпускникам своего курса — Таисии Вилковой (Виола) и Кириллу Чернышенко (Уильям). Главная интрига спектакля кроется в том, что в роли Шекспира задействован также Дмитрий Власенко, известный своими сериальными и киноролями. Вопрос, кто выйдет в первом составе на премьеру, по-прежнему открыт.

Фотография: DR Спектакль посвящен молодым годам драматурга, его истории любви с Виолой де Лессепс, чести, дружбе, братстве и достоинстве времен эпохи Возрождения. В этой фантазийной грустной и веселой истории одновременно Шекспир обретает, казалось бы, уже потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает произведение, ставшее классикой мировой литературы — «Ромео и Джульетту». Кстати, совсем недавно состоялась презентация спектакля, где собрались все задействованные в постановке артисты, создатели, гости и друзья театра. Премьера: 11 мая в 19.00 в театре им. А. С. Пушкина, Основная сцена (м. Пушкинская/Тверская, Тверской бульвар,23). «Золотой ключ» в Губернском театре

Фотография: DR В подборке мы не можем обойти вниманием и юного зрителя — для него готовится сценическая версия сказки Алексея Толстого , по режиссерскому решению Евгения Ибрагимова получившая название «Золотой ключ». Ибрагимов ставит перед актерами непростую задачу: создать образ персонажа, объединив своё мастерство драматического актера и работу с куклами. Зрителей ждет немало сюрпризов, ведь любимая всеми сказка о приключениях Буратино претерпела некоторые изменения. Счастливый город ждут непростые испытания со стороны тирана Карабаса Барабаса, но только пройдя вместе через множество приключений и испытаний, кукольные человечки смогут обрести свободу и даже сокровище, а зрители смогут переосмыслить посыл сказки «Золотой ключик». Премьера: 12 мая в 15.00 в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова, Малая сцена (Волгоградский пр,121). «Орфические игры» в «Электротеатре Станиславский» Экспериментальный театр Бориса Юхананова представляет необычную премьеру, о которой неизвестно практически ничего, кроме дат и списка актерского состава, весьма длинного, надо сказать. Необычность этой постановки кроется уже в её расписании: это единый поток из 12-ти спектаклей, которые продлятся всего шесть дней и шесть вечеров. Они основываются на мифе об Орфее, текстах Жана Ануя и Жана Кокто . Официальный пресс-релиз изобилует понятиями «изоморфизм», «биекция», «сюръекция», «функция» ∀ ∀ y ∈ ∈ Y, ∃ ∃ x ∈ ∈ X f (x) = y, интригует, не так ли?

Фотография: DR Очевидно, что от «Электротеатра» стоит ожидать традиционной зрелищности декораций и костюмов, сюрреалистические мотивы творчества Кокто, а главное, разъяснения понятия той самой «новой процессуальности» в театре. Важно, что ваше воображение тоже становится частью постановки и участвует в процессе построения нарратива спектакля. Ух, что будет! Премьера: 15 мая в 14.00 и в 19.00 в «Электротеатре Станиславский», ул. Тверская, 23 (продолжительность спектакле 4 часа!). «Две комнаты» в «Гоголь-центре» Даже в отсутствие своего худрука Кирилла Серебренникова «Гоголь-центр» продолжает выпускать громкие премьеры. На сей раз ведущий хореограф театра Евгений Кулагин взял инициативу в свои руки и представляет спектакль «Две комнаты» с Чулпан Хаматовой и Ингой Оболдиной в главных ролях. Ведущим мотивом всей этой истории становится параллельность. Есть две женщины, которых разделяет стена, они живут параллельными жизнями: принимают гостей и выясняют отношения с мужчинами, родственниками и домашними животными. Их разделяет стена, но сближает общая радость, любовь, разочарование, ожидание, боль и надежда.

Фотография: DR Тем, кто не видел предыдущие постановки режиссера Кулагина, советуем приготовиться к яркому визуально-хоеграфическому действию. Кроме того, как рассказывает сам постановщик, он работал с кинематографическим приёмом параллельного монтажа в театре, а такое трудно представить, пока не увидишь собственными глазами. Премьера: 17 мая в 20.00 в «Гоголь-центре», Большой зал (м. Курская, ул. Казакова,8.). «Триумф времени и бесчувствия» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко Театральный хитмейкер последних лет Константин Богомолов ставит оперу, кавер-версия либретто от Владимира Сорокина и костюмы от Александра Терехова , чего же ждать? В этой истории всё во многом впервые: Богомолов впервые работает в опере, Терехов впервые стилизует спектакль, впервые в исполнительской практике партии Красоты, Удовольствия и Бесчувствия будут исполнены контртенорами, впервые эта постановка будет осуществлена в России.

Фотография: DR Поздравляем команду с множественным дебютом и ждем неожиданностей со знаком плюс! Премьера: 17 мая 19.00 в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, Малая сцена (м. Пушкинская/Тверская/Чеховская ул. Большая Дмитровка,17). «Игра» в Театре наций