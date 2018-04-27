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Самую красивую многодетную маму выберут в Волгограде 13 мая
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Самую красивую многодетную маму выберут в Волгограде 13 мая 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде 17 многодетных мам готовятся к важному для себя событию 13 мая в театре «Царицынская опера» пройдет финал конкурса красоты и интеллекта «Наша красивая МАМА-2018».
Конкурс многодетных мам станет третьим по счету. В этом году, по словам организаторов, в самом начале им поступило больше 100 заявок. По результатам нескольких отборочных туров в финал вышли 17 мам.
— «Наша красивая МАМА-2018» — не просто очередной конкурс, это социальный проект, который позволяет многодетным матерям по-новому взглянуть на себя и оценить свою значимость, — рассказала V1 исполнительный директор конкурса Мила Кушманова. — 13 мая финалистки представят визитную карточку, дефиле и арт-шоу.
Первый выход участниц будет называться «Выход Мадонн». Женщины выйдут на сцену вместе со своими детьми. Всего, таким образом, «Царицынская опера» встретит в этот день 63 ребенка.
За полмесяца до финала претендентки на звание самой и красивой мамы Волгогада активно готовятся к испытаниям. — Конкурсантки занимаются хореографией, общаются с психологом, обучаются в школе стиля и фотопозирования, — сообщила Мила Кушманова. — Оценивать их будет жюри, в состав которого войдут психологи, стилисты, общественники и представители администрации Волгограда. Победительниц ждут ценные призы от партеров проекта и звание Мамы года.
Вне конкурса в этом году оказалась уникальная женщина в — Елена Алтынова. Из трех ее детей двое особенные. Елена не принимает участия в конкурсе, нос готовностью отозвалась на предложение стать лицом проекта «Наша красивая МАМА».
— Лена и ее супруг Алексей с исключительным достоинством и трепетной любовью несут свою родительскую миссию, — отзываются о родителях организаторы.
Всех волгоградцев 13 мая в театр «Царицынская опера» приглашают к 17:00.
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