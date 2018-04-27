Ещё
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву
Далее:
Читайте также:
Ещё

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву 

Вести.Ru 14 минут назад
Фото: Вести.Ru
Легендарный Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова с 14 по 20 мая выступит на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). В рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрителям будут показаны пять лучших спектаклей театра, включая новую работу Влада Фурмана «Медея».
Москвичи смогут оценить такие постановки, как «Маленькие трагедии», «Соломенная шляпка», «Два часа в благородном семействе» и «Воительница». В спектаклях заняты одни из лучших драматических артистов Санкт-Петербурга, в числе которых — Петр Семак, Александра Куликова, Алексей Морозов, Евгений Баранов, Нелли Попова, Александр Большаков, Елена Калинина, Елена Симонова, Николай Смирнов, новое яркое актерское поколение. Всего в Москву из Петербурга приедет более 50 актеров.
Рудольф Фурманов, создатель и художественный руководитель театра отмечает: «Я счастлив, что в нашей стране возрождается традиция масштабных гастролей, когда лучшие театры России имеют возможность поделиться своим искусством со зрителями даже самых отдаленных регионов. В декабре мы уже побывали в Перми. Но, конечно, особенное значение для меня имеют гастроли в Москве. За последние пять лет мы здесь уже в третий раз с большими гастролями, у театра уже успела сложится своя московская театральная публика. И я этим очень тронут. И не только потому, что здесь своя театральная атмосфера и особенный зритель, но и потому, что именно здесь родился Андрей Миронов, чье имя носит наш театр».
Всего в рамках гастролей Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова пройдут семь показов. Билеты на спектакли будут стоить от 200 рублей. Демократичные цены — один из приоритетов программы «Большие гастроли», чьи спектакли предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля и участием звезд отечественного театра.
Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова был основан 1 ноября 1988 году Рудольфом Давыдовичем Фурмановым. Именно в этот день Мария Владимировна Миронова, мать легендарного актера, разрезала голубую ленточку, открыв театр. Являясь сегодня первым в России контрактным театром, театр имени Андрея Миронова соединил в себе достоинства европейского принципа негосударственного самофинансируемого театра с особенностями русской дореволюционной контрактной труппы и широкими художественными возможностями регулярного репертуарного театра. Художественный руководитель театра — Рудольф Фурманов, Народный артист России, лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2017 год.
Программа «Большие гастроли» — крупнейший театральный проект России, существующий с 2014 года и направленный на формирование общего культурного пространства страны. В 2017 году в рамках программы были показаны около 1900 представлений 237 театров в 150 городах России. С 2018 года в программу вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации. Организатор программы — Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, учрежденный Министерством культуры Российской Федерации для формирования, координации и реализации полномасштабных театральных гастролей.
Подробности гастролей Театра Андрея Миронова — на официальном сайте программы.
Вести.Ru: последние новости
Революций не будет: Женовач встретился с труппой МХТ имени Чехова Голос "Демона" зазвучит в память о Дмитрии Хворостовском Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы46
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении31
Киноляпы, которые никто не замечал23
Как уходили знаменитости17
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение