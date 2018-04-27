Фестиваль «Российские вечера в Италии» откроется в городе Модена 28 апреля

Пресс‐конференция, посвященная фестивалю «Российские вечера в Италии», прошла сегодня в итальянском городе Модена.

В конференции приняли участие мэр города Модена Жан Карло Муццарелли, президент культурной ассоциации Кристиан Карточети, один из членов жюри и соорганизатор фестиваля Сабрина Гаспорини, а также представитель коммерческой палаты города Модены. Как отметил мэр Модены, для них является гордостью принимать фестиваль такого уровня.

Город Модена, хоть и маленький, но очень важный для страны. Мы, земля Паваротти, поэтому мы являемся важнейшей частью истории лирического пения

Жан-Карло

Муццарелли, мэр г. Модена.

Фестиваль «Российские вечера в Италии» пройдет с 28 апреля по 1 мая. Заявлено 400 участников из разных городов обеих стран. Участники будут выступать в престижном театре Сторки в отдельных секциях — классического балета, лирического пения, которая проводится при поддержке Фонда им. Лучано Паваротти под руководством вдовы Паваротти — Николетты Мантовани.

Язык этого мероприятия — это язык искусства. Мы хотим познакомить русских участников с искусством Италии. Формат этого фестиваля объяснить очень сложно, потому что это и не конкурс и не фестиваль. Это сплав, так скажем, различных мероприятий

— Сабрина Гаспорини, один из членов жюри и соорганизатор фестиваля.

В рамках фестиваля пройдет не только

фестиваль-конкурс, но и бизнес-форум, на котором выступят с докладами Коммерческая палата г. Модены, эксперт по экономическим вкладам и рискам во всем мире В. Франческелли, адвокат международного права и Почетный консул РФ Марко Джинези и многие другие.