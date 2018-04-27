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Фестиваль «Российские вечера в Италии» откроется в городе Модена 28 апреля
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Фестиваль «Российские вечера в Италии» откроется в городе Модена 28 апреля 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пресс‐конференция, посвященная фестивалю «Российские вечера в Италии», прошла сегодня в итальянском городе Модена.
В конференции приняли участие мэр города Модена Жан Карло Муццарелли, президент культурной ассоциации Кристиан Карточети, один из членов жюри и соорганизатор фестиваля Сабрина Гаспорини, а также представитель коммерческой палаты города Модены. Как отметил мэр Модены, для них является гордостью принимать фестиваль такого уровня.
Город Модена, хоть и маленький, но очень важный для страны. Мы, земля Паваротти, поэтому мы являемся важнейшей частью истории лирического пения
Жан-Карло
Муццарелли, мэр г. Модена.
Фестиваль «Российские вечера в Италии» пройдет с 28 апреля по 1 мая. Заявлено 400 участников из разных городов обеих стран. Участники будут выступать в престижном театре Сторки в отдельных секциях — классического балета, лирического пения, которая проводится при поддержке Фонда им. Лучано Паваротти под руководством вдовы Паваротти — Николетты Мантовани.
Язык этого мероприятия — это язык искусства. Мы хотим познакомить русских участников с искусством Италии. Формат этого фестиваля объяснить очень сложно, потому что это и не конкурс и не фестиваль. Это сплав, так скажем, различных мероприятий
— Сабрина Гаспорини, один из членов жюри и соорганизатор фестиваля.
В рамках фестиваля пройдет не только
фестиваль-конкурс, но и  бизнес-форум, на котором выступят с докладами Коммерческая палата г. Модены, эксперт по экономическим вкладам и рискам во всем мире В. Франческелли, адвокат международного права и Почетный консул РФ Марко Джинези и многие другие.
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