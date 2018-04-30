Постановку «Виват, балет!» показали на фестивале «Российские вечера в Италии»

«Виват, балет!» в Модену привез легендарный хореограф Олег Виноградов . Представление проходило в рамках международного фестиваля «Российские вечера в Италии», сообщил телеканал «360».

Этого представления театр «Сторки» ждал без преувеличения больше века. Стены театра видели много ярчайших музыкантов и оперных певцов. Здесь свою карьеру начинал легендарный Лучано Паваротти, но еще никогда под этими сводами не было такого созвездия представителей мирового балета.

В итальянскую Модену из России привезли уникальное представление «Виват, балет». Каждое па и поддержка здесь придуманы легендарным балетмейстером Олегом Виноградовым. Это его разрывали на части лучшие театры мира. Сам президент Америки Джордж Буш упрашивал маэстро переехать в Штаты, но в итоге хореограф вернулся на Родину — в Петербурге он уже 10 лет растит будущих звезд балета.

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Именно им мы помогаем, чтобы они в столице мирового балета — Петербурге — позанимались, разучили какие-то концертные номера и выступили впервые в жизни на профессиональной сцене

— Олег Виноградов.

Это представление соткано из десятков фрагментов лучших работ Виноградова. Здесь и вариации на произведения Чайковского, Прокофьева, Минкуса и интерпретации мастера на тему народных танцев.

Этот праздник балетного искусства прошел в рамках международного фестиваля «Российские вечера в Италии». Впереди еще множество творческих встреч и сюрпризов. По словам организаторов конкурса и инфопартнера «Арс-пресс», в этом году программа подобрана таким образом, чтобы показать всю многогранность русской культуры. С 28 апреля по 1 мая участники фестиваля выступят в секциях классического балета и лирического пения в театре «Сторки».