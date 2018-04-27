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В рамках фестиваля «Российские вечера в Италии» пройдет экономический форум
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В рамках фестиваля «Российские вечера в Италии» пройдет экономический форум 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Фестиваль «Российские вечера в Италии» стартует завтра в городе Модена. Это конкурс по хореографии, вокалу, инструментальному творчеству и изобразительному искусству, и в одной из номинаций выступят представители Подмосковья. Также в рамках фестиваля пройдет экономический форум, где русские и итальянские предприниматели смогут познакомиться, подписать договоры о сотрудничестве.
«Российские вечера» придут в Италию только завтра, но уже сегодня там все готово. Мэр города Модена, который принимает фестиваль, особенно волнуется, ведь его дочь впервые примет участие в таком событии международного масштаба.
Моя дочь играет на рояле. Я считаю, что работа в группе — это очень важно для развития детей. И участие в таких фестивалях дает колоссальный опыт
Жан-Карло
Муццарелли, мэр г. Модена.
О русских традициях итальянцам расскажут наши конкурсанты завтра — в песнях и танцах. А вот с итальянской визитной карточкой можно познакомиться уже сейчас — причем не только в самой Италии. Фабрика «ИталПиццца» открылась в 91 году. 750 сотрудников — специалисты высокого класса и узкого профиля. Они знают про пиццу все и, кстати, поставляют ее в 55 стран, в том числе и в Россию.
Секретный ингредиент — это любовь к тому, что я делаю. С самого начала, пока ты еще замешиваешь тесто, надо делать это с душой
— Уильям Перрис, специалист по пицце.
Производство здесь хоть и фабричное, но на конвейер поставлен ручной труд. Именнно руками, и никак иначе, выкладываются многочисленные ингредиенты на лист уникального теста. Это не просто мука с водой, раскатанная тонким слоем. Тесто хранится 24 часа в специальной комнате с поддержанием специальной температуры, благодаря этому качество пиццы всегда одинаково высокое.
Каждый день фабрике требуется не менее 30 тонн муки. А еще здесь делают 70 соусов по авторским рецептам местных поваров. А выпекается это великолепие в особых печах на дровах только из итальянского дуба.
В общем, завтра накормят всех. А что до пищи духовной — то уже завтра сюда приедут 400 человек из городов Италии и России — и это только конкурсанты.
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