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27‐летнему актеру театра «Ромэн» вызвали скорую
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27‐летнему актеру театра «Ромэн» вызвали скорую 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Актер театра и кино Сергей Сураков младший обратился за помощью к медикам, почувствовав сильную боль в ноге. Бригада скорой помощи приехала прямо на рабочее место Суракова, в театр «Ромэн», который расположен на Ленинградском проспекте. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Сообщается, что врачи обсуждают вопрос о необходимости госпитализации пациента.
Выпускник ГИТИСа играет в театре с 2011 года. За несколько лет своей карьеры он исполнил несколько ролей в спектаклях из репертуара заведения, а также сыграл в телесериале «Кулагин и партнеры».
Накануне появились сведения о другом деятеле театрального и киноискусства. В одну из столичных больниц в был доставлен Армен Джигарханян после инфаркта. Спустя несколько часов после поступления медикам удалось добиться стабилизации состояния его здоровья.
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