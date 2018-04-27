27‐летнему актеру театра «Ромэн» вызвали скорую

Актер театра и кино Сергей Сураков младший обратился за помощью к медикам, почувствовав сильную боль в ноге. Бригада скорой помощи приехала прямо на рабочее место Суракова, в театр «Ромэн», который расположен на Ленинградском проспекте. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что врачи обсуждают вопрос о необходимости госпитализации пациента.

Выпускник ГИТИСа играет в театре с 2011 года. За несколько лет своей карьеры он исполнил несколько ролей в спектаклях из репертуара заведения, а также сыграл в телесериале «Кулагин и партнеры».