В Лондоне пройдет благотворительный спектакль для помощи детям из России

ЛОНДОН, 27 апр — РИА Новости Мария Табак . Премьера музыкального спектакля по рассказу Бунина «Неизвестный друг», средства от продажи специальных билетов на который пойдут на помощь больным раком российским детям, состоится в Лондоне 9 мая, рассказала РИА Новости представитель фонда Gift of Life.

Главную роль в спектакле, который будет идти на русском языке с английскими субтитрами, исполнит народная артистка России Ксения Раппопорт . За музыкальную часть будет отвечать известная пианистка Полина Осетинская

"Прозвучат отрывки из произведений Чайковского, Рахманинова, Дебюсси, Форе, а также современных российских композиторов Батагова и Карманова", — рассказала представитель Gift of Life, добавив, что мероприятие организовано некоммерческим негосударственным проектом по популяризации современного российского искусства M.ART.

Средства от продажи специальных билетов, которые будут включать также прием с участием артистов, пойдут на оплату лечения подопечных фонда.

Фонд Gift of Life — сестринская организация российского фонда «Подари жизнь», основной задачей которого является сбор средств на территории Великобритании и других стран Европы для оплаты лечения тяжело больных детей в России. Gift of Life регулярно собирает деньги на препараты, не зарегистрированные пока в России, но необходимые при лечении определенных видов рака.

Фонд также оплачивает приезды в московский Центр детской гематологии им. Димы Рогачева иностранных специалистов для проведения операций и обучения российских врачей̆ уникальным хирургическим методам. C 2011 года фонд Gift of Life собрал более 5,2 миллионов фунтов стерлингов, помощь получили более 310 российских детей.