Кто родился 28 апреля

Вера Анатольевна Ганзя , член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Работала директором средней школы № 92 г. Барабинска Новосибирской области, была депутатом Законодательного собрания области. Избиралась депутатом Госдумы VI созыва, входила в состав думского комитета по бюджету и налогам.

А ещё в этот день родились:

Александр Иванович Ролик (62 года), председатель Законодательного Собрания Приморского края. Проходил службу в органах государственной безопасности, налоговой полиции и в органах наркоконтроля. Занимал должности начальника Управления Минюста РФ по Приморскому краю и вице-губернатора края. 5 октября 2016 года избран председателем Законодательного Собрания Приморского края.

Юрий Витальевич Волынцев (1932-1999), актёр театра и кино. Народный артист РСФСР. Вся творческая жизнь актёра была связана с Московским академическим театром имени Вахтангова, куда он пришел после окончания Щукинского театрального училища в 1962 году. На сцене этого театра он был занят в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты», «Принцесса Турандот», «Игроки» и других.

Юрий Волынцев снялся почти в 40 фильмах. Среди них, « Анна Каренина », «Ошибка резидента», «Фантазии Веснухина», «Мёртвые души» и другие.

Широкую известность ему принесла роль Пана Спортсмена в юмористическом телесериале «Кабачок „13 стульев“.

Голосом актёра говорят персонажи мультфильмов „Тайна третьей планеты“, „Котёнок по имени Гав“, „Приключения поросёнка Фунтика“ и еще более 40 анимационных картин.

Саддам Хусейн (1937-2006), ирак­ский политический и государственный деятель. В 1979 году занял пост президента Иракской Республики. В стране был установлен диктаторский режим, проводились массовые политические, этнические и религиозные репрессии. В годы его правления произошел территориальный конфликт с Ираном (1980-1988 гг.), война в Персидском заливе.

В ходе вторжения в Ирак коалиционных сил США и стран-союзников в 2003 году Саддам Хусейн был свергнут. Осно­ванием для интервенции стало обвинение иракского лидера в создании оружия массового поражения и его связях с международным терроризмом.

Саддам Хусейн был казнён по при­говору Высшего иракского военного трибунала в 2006 году.

Донатас Юозович Банионис (1924-2014), актёр театра и кино, режиссер. Народный артист СССР. Был актёром Паневежисского драматического театра, а в 1980-х годах Банионис возглавил труппу театра.

За свою творческую карьеру этот талантливый актёр создал свыше 100 сценических образов и сыграл более 60 киноролей. Его дебют в кино состоялся в 1959 году в картине „Адам хочет быть человеком“, а известность принесла роль в фильме „Мертвый сезон“.

Среди других работ актёра кинофильмы: „Операция „Трест“, „Король Лир“, „Солярис“, „Вооружён и очень опасен“, „Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы“, „Никколо Паганини“, „Змеелов“ и др.