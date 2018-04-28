В каких балерин влюблялись советские деятели

Сильные мира сего в СССР были не прочь поразвлечься с симпатичными артистками. Распущенность ставилась им в вину, только если партийные деятели попадали под каток сталинских репрессий — «прицепом», в довесок к обвинениям в измене Родине или шпионаже. Впрочем, никто из советских балерин свои романы с советскими вождями огласке не придавал. О связях с высшими партийными чинами писали в мемуарах многие знаменитые артистки, оперные дивы. Но не балерины.

«Любимая балерина Сталина»

Так называли великую советскую танцовщицу, приму-балерину Большого театра, чей талант ценили руководители нашего государства от Сталина до Путина (причем, оба лидера страны были знакомы с Ольгой Васильевной Лепешинской лично: она умерла в 2008 г.). В воздыхатели Лепешинской в свое время записывали не только генералиссимуса, но и маршала Жукова, и других именитых советских руководителей, включая членов Политбюро. В ответ на подобные слухи балерина только смеялась.

Очевидно одно: платоническая страсть у Иосифа Виссарионовича к приме-балерине Большого все же была. Иначе трудно объяснить, что побудило его 17 раз ходить на «Пламя Парижа», где Лепешинская танцевала партию актрисы придворного театра Людовика XVI Амур.

«Ходоки» Калинин и Енукидзе

Самыми активными «ходоками» по части балерин называют секретаря ВЦИК СССР Авеля Енукидзе и «всесоюзного старосту» Михаила Калинина. С 1922 года они были «кураторами» Большого театра, после чего на этот советский очаг культуры посыпались разного рода преференции в виде увеличения зарплат артистам, прикрепления их к кремлевской больнице, улучшения жилищных условий и т.д. Утверждают, что в качестве благодарности за все эти блага приглашаемые «в кабинет» балерины танцевали для Енукидзе и Калинина голышом, получая в качестве подарков импортное белье, косметику и побрякушки. Эти россказни до сих пор остаются на уровне слухов, поскольку документально не подтверждены. Как и нашумевшая история с балериной Большого театра шестнадцатилетней Беллой Уваровой, якобы погибшей из-за того, что отказала Калинину в близости. В мемуарах известной советской оперной певицы Веры Давыдовой , опубликованных в 1993 году под громким названием «Кремлевкие козлы. Исповедь любовницы Сталина», рассказывается о том, как Калинин преследовал Уварову, ее привозили к нему домой. А потом, спустя две недели после знакомства со «всесоюзным старостой», балерина пропала. Лишь месяц спустя в подмосковном лесу нашли обезображенный труп девушки. Давыдова пишет, что следствие по этому делу курировал лично Сталин, угрозу от нужного ему в тот момент Калинина он отвел, а родителей Беллы вскоре репрессировали по надуманным обвинениям.

Енукидзе был крестным второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. Жена брата первой супруги «отца народов» Мария Сванидзе (репрессирована и расстреляна в 1942 г.) характеризовала в своих дневниках (они сохранились) Енукидзе как развратника и сластолюбца, дошедшего до совращения 9-11-летних девочек. Ему единственному из советских политических деятелей подобного уровня предъявили обвинение в педофилии. Поэтому романы Енукидзе с балеринами, если они на самом деле и были, на подобном фоне выглядят невинным флиртом.

Когда Берия еще не вышел из доверия

Если говорят о многочисленных любовницах Лаврентии Берии, то неизменно вспоминают и балерин. Хотя их фамилии, в отличие от известных актрис, скажем, Татьяны Окуневской и Зои Федоровой, до сих нигде не назывались.