Выходные в стиле а капелла: поучиться битбоксу у Lexs’а, побывать на «Острове сокровищ» и пройти музыкальный квест

Гостей международного фестиваля «Московская весна A Cappella», что стартует в столице 27 апреля, каждый день ждут десятки концертов лучших вокалистов со всего мира, а помимо этого — увлекательная и оригинальная культурная программа, также посвященная пению и музыке. В первые дни фестиваля и на длинных выходных посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по вокалу и диджеингу, пройти музыкальный квест, побывать на тематических экскурсиях и посмотреть мюзиклы и музыкальные спектакли. И все это — совершенно бесплатно.

Расписание лучших событий первых дней фестиваля вы найдете в нашем гиде.

27 апреля, пятница

За увлекательными творческими мастер-классами для детей и взрослых отправляйтесь на Тверскую площадь. В дни фестиваля, в павильоне «Гостиная» с 12:00 до 16:00 детская школа «Медиа-Мастерские» устраивает воркшоп «Музыка из овощей и фруктов»: с помощью специального электронного оборудования «плейтроника» самые обычные предметы, овощи и фрукты запоют а капелла — и соло, и хором. Здесь же ежедневно будет работать детская школа вокального искусства. Актер театра, кино и мюзиклов Михаил Мелин в увлекательной игровой форме даст уроки вокала и ритма.

Детский квест «Большое музыкальное приключение» во все дни фестиваля будет идти на улице Новый Арбат. Здесь ребята узнают много нового о музыке и вокальном искусстве, самостоятельно создадут песню весны, которую в финале квеста исполнят со сцены! Квест проходит ежедневно, с 12.00 до 20.00. Старт приключения — с площадки «Московской весны» возле дома 13.

Во все дни фестиваля на Тверском бульваре (возле памятника С. Есенину) будет работать Музыкальный лекторий: для посетителей этой площадки открытые занятия проведут известные российские исполнители и диджеи. В 12.00 не пропустите лекцию от хип-хоп исполнителя Тимура Кузьминых

(псевдоним Dino MC 47) на тему: «Творческий путь, от идеи до сцены». В 14.00 приглашаем на шоу-практикум от битбоксера Алексея Власова (псевдоним Lexx). В 15.00 владелец лэйбла Highway Records Михаил Черский (псевдоним Mike Spirit) поделится советами с начинающими диджеями. Ну, а в 17.00 преподаватель школы Umaker, диджей Алексея Чернорот (псевдоним Compass-Vrubell) расскажет о разновидностях диджеинга и о том, как эта сфера развивалась последние четверть века.

В самый первый день фестиваля не пропустите замечательные мюзиклы и музыкальные спектакли. К примеру, на площадке «Московской весны» в парке Зарядье театр Геликон-опера покажет мюзикл «Рита, или пиратский треугольник». А на Триумфальной площади пройдет мюзикл «Сказка пещерных времен» от Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье». Начало этих представлений — в 18.00.

28 апреля, суббота

Продолжаем серию встреч со знаменитостями в фестивальном Музыкальном лектории на Тверском бульваре (около памятника С. Есенину). В 15.00 здесь пройдет лекция от главного редактора радиостанции Megapolis FM, известного московского диджея Александра Жукова (псевдоним Sander Zhukov) и программного директора радиостанции Megapolis FM Артема Митрохина, на тему: «Как диджею попасть на радио». А в 17.00 секретами мастерства диджеинга со всеми желающими поделится гуру этой профессии, один из самых известных диджеев России Сергей Санчес.

Самых юных гостей фестиваля в субботу ждет множество увлекательных творческих занятий. В Климентовском переулке можно будет сделать музыкальный инструмент — миниатюрную гитару или пианино — и даже попробовать сыграть на нем. Создать особенное «музыкальное» украшение, например брошь в виде скрипичного ключа можно в мастерской на Новом Арбате, 19. А в Кулинарной школе на Тверской площади можно будет научиться готовить шоколад и безе в форме музыкальных нот. Специалисты детской школы «Медиа-Мастерские» научат готовить не только вкуснейшие десерты, но и помогут освоить нотную грамоту, чтобы петь по нотам из безе и шоколада!

Детские мюзиклы в этот день будут идти на площадках по всей Москве.

На улице Городецкой смотрите «Остров сокровищ», на улице Хачатуряна — «Алису в стране чудес», в Троицке на Сиреневом бульваре пройдет мюзикл «Лукоморье» (эти спектакли начнутся в 19.00), а в парке Зарядье дважды (в 18.30 и 19.45) покажут «Сказку пещерных времен» в исполнении Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье».

29 апреля, воскресенье

В этот день гостей фестиваля ждет особенно много увлекательных «музыкальных» лекций и практических занятий.

В «Музыкальном лектории» на Тверском бульваре в 15.00 продюсер и музыкальный менеджер Андрей Швецов (бизнес-школа RMA) проведет встречу на тему «Продвижение треков на зарубежные лейблы. Как попасть в плейлисты TOP100DJs мира», а в 17.00 директор концертного и event-агентства «MSK concert» Кристина Попельнюк поделится креативными и нестандартными методами продвижения артистов и музыкальных релизов.

В «Школе диджеинга» на этой же площадке весь день, с 11.00 до 20.00 будут идти мастер-классы по основам этого искусства.

На Новом Арбате, 19 артисты театра им. Щепкина проведут для всех желающих мастер-класс по технике речи и вокалу. Занятие продлится с 19.00 до 21.00 В программе мюзиклов на этот день — музыкальный спектакль «Черномор» (смотрите этот спектакль на площадке на улице Маршала Чуйкова), мюзикл «Остров сокровищ» (показ пройдет на Профсоюзной улице) и «Алиса в стране чудес» (на площадке на пл. Юности в Зеленограде). Начало — в 19.00.

30 апреля, понедельник

В 13.00 в анимационном шале на Тверском бульваре у памятника К. Тимирязеву маленьких посетителей ждут на творческом мастер-классе «Музыкальная карта Москвы». Преподаватели расскажут о самых крупных и интересных музыкальных площадках города. Ребята попробуют разместить их на карте Москвы, которую потом заберут с собой.

В парке «Зарядье» продюсерский центр «Триумф» покажет мюзикл «Черномор». Это уникальное явление не только в России, но и во всем мире — впервые в мюзикле использована технология 3D-MAPPING, которая погружает в самую гущу событий! Спойлер: приготовьтесь встретить гигантскую голову Черномора! Начало спектакля в 19.00.

Строгинский бульвар, вл.9 превратится в настоящий сказочный лес — в 19.00 здесь начнется показ мюзикла «Лукоморье» от продюсерского центра «Триумф». Герои сказок Пушкина оживут, а зрители попадут в логово Бабы Яги, мрачное подземелье Кощея или в Царство цветов. Все злодеи в этом мюзикле необычные — забавные, порой наивные и почти всегда обаятельные.

Площадка на Профсоюзной улице, 41 в 18.00 и 19.00 ждет всех любителей мюзиклов на постановке «GRANDE ОПЕРЕТТА», которую в рамках проекта «Золотая маска в городе» привез Самарский академический театр оперы и балета. Этот проект объединил как самые популярные шедевры, так и мало исполняемые, но от этого не потерявшие своего шарма мелодии.

1 мая, вторник

На Новом Арбате, 19 весь день (11.00–19.00) любой желающий может сделать подарок себе или друзьям — «косметичку-пианино», который можно потом положить в сумочку и пользоваться ею целый год.

Здесь же, на Новом Арбате, 19 в 17.00 пройдет занятия по основам диджейского искусства, где вы сможете узнать секреты электронной музыки и способы ее построения. Каждый участник попробует себя в роли настоящего диджея и узнает все об этой современной профессии.

На Триумфальной площади в 18:00 Московский театр мюзикла покажет «Чудеса и куралесы» — мюзикл, поставленный по мотивам «Алиса в Стране Чудес». Это самый настоящий праздник великолепной музыки и ярких красок! А еще в спектакле много чудес и превращений, игры света и видеоэффектов, иллюзий и своеобразной логики.

Распевать пиратские песни гарантировано будут все, кто придет в ТЦ «Океания» в 19:00 на мюзикл «Остров сокровищ». В этой музыкальной постановке соединились выразительный грим, оригинальные костюмы, масштабные декорации, ноу-хау компьютерных и пиротехнических спецэффектов, а еще трюки, шпаги и мушкеты!

На площади Юности в Зеленограде в 19.00 откроются дома и крыши шведской столицы — продюсерский центр «Триумф» приглашает взрослых и детей на мюзикл «Малыш и Карлсон». Детям будет интересно понаблюдать за проделками двух друзей, а взрослые еще раз вспомнят вечную фразу: «Спокойствие, только спокойствие!»

Отдохнуть в старом парке и узнать историю любви графа Николая Шереметьева и крепостной Прасковьи Жемчуговой смогут все, кто придет на экскурсию «Музыкальная жемчужина Останкино». Она начнется 1 мая в 14:00 на конечной остановке трамваев №17, 11, 25, Останкино (от м. ВДНХ). Регистрация на сайте http://moscowwalking.ru/.

2 мая, среда

Создать самую настоящую театральную афишу своими руками смогут посетители мастер-класс «Музыкальный дивертисмент». Вместе с опытным преподавателем дети сделают реатроафиши для популярных музыкальных спектаклей. Мастер-класс пройдет в 12.00 и 16.00 в Новопушкинском сквере.

С уникальным музыкальным кварталом Москвы можно будет познакомиться на экскурсии «Музыкальная Поварская». Все желающих ждут 2 мая в 14:00 на выходе из станции м. Баррикадная. Свои тайны откроет уникальный музыкальный квартал, где жили многие известные деятели искусства и культуры. Регистрация на сайте http://moscowwalking.ru/.

В Зеленограде на Площади Юности юные гости смогут посетить занятие «Джазовый вокал», где они изучат азы джазового пения и попробуют себя в роли начинающих вокалистов джазового искусства. Учимся джазовой манере исполнения и развиваем навыки музыкальной импровизации. Занятие пройдет в 17.00.

Если вы хотите проявить свой хореографический талант и познакомиться с миром балета, то в 18.00 вас ждут на площадке Новопесчанная,12 на занятии «Азы балета».

Проект «Золотая Маска» в городе” приглашает посмотреть «Сон в летнюю ночь» — мюзикл Красноярского государственного театра юного зрителя начнется на Триумфальной площади в 19.00. Ирония Шекспира, рассказывающего любовную историю, волшебство, наполненное любовью, страстью, слезами и интригами. Все это вместе с музыкой прекрасно впишется в весенний московский вечер!

Подробности о конкурсе «Московская весна A Cappella» смотрите на официальном сайте https://acappella.moscow/

Оргкомитет цикла уличных городских мероприятий

"Московские сезоны"

Наталья Моженкова,

+7 (903) 555-83-66 press@festmoscow.ru Справочно:

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» впервые прошли в столице весной 2017 года. Тогда перед москвичами и туристами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. В сумме они подарили зрителям 1200 живых выступлений.

В 2018 году фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая: по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти на 40 сценах. В качестве сцен вновь будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, тематические «музыкальные» мастер-класcы для взрослых и детей, экскурсии и выставки.