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В Сызрани в конкурсе чтецов участвовали горожане от восьми до 80 лет
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В Сызрани в конкурсе чтецов участвовали горожане от восьми до 80 лет 

Волга Ньюс 1 час назад
В творческом состязании приняло участие 258 сызранцев в возрасте от восьми лет до 80 лет. Конкурс был учрежден Региональным отделением общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» (председатель Совета Борис Ардалин) и Самарским литературным центром Василия Шукшина (руководитель Геннадий Матюхин).
Жюри возглавил главный режиссер Сызранского драматического театра им. А. Н. Толстого Олег Шахов. Лауреатами городского этапа областного конкурса стали 25 человек.
Лучшие исполнители в жанре «художественное слово» будут приглашены на областной этап конкурса, который состоится в 20-х числах мая.
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