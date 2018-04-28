В Сызрани в конкурсе чтецов участвовали горожане от восьми до 80 лет

В творческом состязании приняло участие 258 сызранцев в возрасте от восьми лет до 80 лет. Конкурс был учрежден Региональным отделением общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола — Мое Отечество» (председатель Совета Борис Ардалин) и Самарским литературным центром Василия Шукшина (руководитель Геннадий Матюхин). Жюри возглавил главный режиссер Сызранского драматического театра им. А. Н. Толстого Олег Шахов . Лауреатами городского этапа областного конкурса стали 25 человек. Лучшие исполнители в жанре «художественное слово» будут приглашены на областной этап конкурса, который состоится в 20-х числах мая.