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Лекция об истории МХТ имени Чехова прошла в ТЦСО «Ховрино»
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Лекция об истории МХТ имени Чехова прошла в ТЦСО «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В четверг, 26 апреля, в ТЦСО «Ховрино» прошла встреча «Созвездие Московских театров: МХТ им. А. П. Чехова». Слушатели совершили виртуальную экскурсию по Камергерскому переулку, познакомились с историей и архитектурой театрального здания, узнали подробности участия Шехтеля, Морозова и Станиславского в его реконструкции. Об этом сообщили в ТЦСО.
— Кроме того, слушатели с интересом познакомились с литературой, посвященной истории МХТ, — отметили в ТЦСО.
Напомним, адрес ТЦСО «Ховрино»: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (то)
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