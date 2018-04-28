Лекция об истории МХТ имени Чехова прошла в ТЦСО «Ховрино»

В четверг, 26 апреля, в ТЦСО «Ховрино» прошла встреча «Созвездие Московских театров: МХТ им. А. П. Чехова». Слушатели совершили виртуальную экскурсию по Камергерскому переулку, познакомились с историей и архитектурой театрального здания, узнали подробности участия Шехтеля, Морозова и Станиславского в его реконструкции. Об этом сообщили в ТЦСО.

— Кроме того, слушатели с интересом познакомились с литературой, посвященной истории МХТ, — отметили в ТЦСО.

Напомним, адрес ТЦСО «Ховрино»: ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (то)