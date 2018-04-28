Cirque du Soleil: потрясающее уличное цирковое шоу

Артисты всемирно известной канадской труппы Cirque du Soleil выступили на открытии летнего сезона в московском парке «Зарядье». Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки уличного шоу бесстрашных циркачей

Cirque du Soleil был основан в 1984 году. С момента основания его выступления посетили более 80 миллионов зрителей в более чем двухстах городах на пяти континентах. Цирк известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. Считается, что он вдохнул новую жизнь в цирковое искусство.