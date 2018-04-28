Судьями «Импровизационного БАТЛа» станут актеры Театра на Юго-Западе 

В Музее-театре «Булгаковский Дом» начинаются «ИмпроБАТЛ. Поединки». 30 апреля в 19.00 здесь пройдет первая серия сражений между актёрами Театра Булгакова и Мастерской Н. Л. Скорика. Оценивать турнир будут звезды Юго-Запада Алексей Матошин и Вероника Саркисова.
Напомним, что проект «Импровизационный БАТЛ» родился на одной из лучших сцен запада Москвы, его автором стал молодой актер Максим Драченин. Сегодня игра завоевала сердца миллионов зрителей, и проходит не только в столице, но и в других городах страны, причем, в несколько этапов. Одни из раундов большого чемпионата можно будет посетить в ближайший понедельник. Как всегда, творческий турнир обещает быть непредсказуемым, ведь это подлинная импровизация — территория чистого искусства. Арбитры поединка — сами участники проекта и не раз выходили на сцену, отстаивая честь своего родного Театра на Юго-Западе. Творческие поиски Вероники Саркисовой и Алексея Матошина в качестве импровизаторов теперь уже история… история игры.